Stolojan critică strategia post-aderare a Guvernului

PLD a organizat ieri o dezbatere cu tema "Programul de dezvoltare a României în perioada post-aderare", înainte cu o săptămînă de întîlnirea cu reprezentanţii partidelor politice convocată de Guvern pe aceeaşi temă. Aşa cum era de aşteptat, preşedintele provizoriu al PLD, Theodor Stolojan, a criticat strategia post-aderare a Guvernului, susţinînd că România este de pe acum un stat credibil şi nu trebuie să aştepte pînă în 2013 ca să demonstreze acest lucru. Liderul PLD a apreciat că premierul Călin Popescu Tăriceanu nu a citit acest document, deşi poartă responsabilitatea pentru tot ceea ce cuprinde: „D-l Tăriceanu, ca prim-ministru, nu este ca să se plimbe cu motocicleta, ci poartă responsabilitatea pentru orice document lansat de către Guvern. Că d-l Tăriceanu nu doreşte să citească documentele - şi eu cred că nici pe ăsta nu l-a citit - asta este o altă poveste”. El a arătat că strategia post-aderare publicată pe site-ul Guvernului cuprinde „cîteva chestiuni care sînt inacceptabile”. Mai mult, Stolojan consideră că programul post-aderare al Guvernului îşi propune doar nişte obiective vagi, prea puţin ambiţioase. Liderul PLD a afirmat că ţara noastră avea nevoie de un program de dezvoltare cu mult timp înainte de a intra în perioada post-aderare: "Eu am atras atenţia cui trebuia încă de acum doi ani că trebuie făcută această muncă. Din păcate, această muncă nu a început la timpul potrivit". El a mai atras atenţia că România este datoare Uniunii Europene cu un program de convergenţă şi un program naţional de reformă: "Am avut o lungă perioadă de tranziţie, de 17 ani, deşi agenda tranziţiei nu este dusă pînă la capăt pînă nu vom rezolva problema oricărei întreprinderi de stat care produce pierderi şi care se adresează Guvernului, ba pentru o subvenţie, ba pentru transformarea unui credit în creanţe". În opinia lui Stolojan, "firul" în jurul căruia trebuie să se contureze programul de post-aderare include două aspecte: productivitatea şi competitivitatea: "Este o prostie să crezi că, dacă eşti liberal, nu te interesează rezolvarea problemelor legate de dezechilibrul din sistemele de pensii, din sistemele de sănătate". Totodată, el a prezentat proiectul strategiei de post-aderare al PLD, arătînd că România va atinge, la orizontul anilor 2025 - 2030, un standard de viaţă european, prin transformarea într-una dintre cele mai competitive economii ale Europei. Stolojan a criticat şi „viziunea” pe care o prezintă Guvernul pentru România anului 2013: „O ţară cu dezvoltare ridicată şi care este credibilă în spaţiul european”. În opinia sa, strategia post-aderare asumată de Guvern are şi „elemente bune”, pe care PLD nu le-a cuprins în programul său, şi anume răspunsul pe care România trebuie să îl dea la unele probleme cu care se confruntă UE: „Guvernul a făcut o treabă bună aici, dar şi o gafă monumentală, spunînd că în UE există reţineri cu privire la o viitoare extindere. Se propune acolo ca România să manifeste rezerve la viitoarele extinderi, iar noi avem un interes fundamental ca Republica Moldova să ajungă cît mai repede în UE”. De asemenea, el a subliniat că, deşi ţara noastră este membru al UE începînd cu 1 ianuarie 2007, totuşi produsul intern brut pe locuitor este încă departe de media europeană. Liderul PLD a mai menţionat drept măsuri necesare stabilitatea preţurilor, modernizarea sectoarelor de producţie, menţinerea unui mediu de afaceri prietenos, absorbţia fondurilor, educaţia şi sănătatea. El a făcut, totodată, referiri la noul mediu de securitate şi la politicile energetice: "Piaţa energiei electrice este o ruşine pentru o piaţă liberă". Printre sectoarele ce ţin pe loc progresul, el a enumerat infrastructura, energia, agricultura şi turismul. La dezbaterea PLD, singurul partid care a dat curs invitaţiei a fost PD, reprezentat de Gheorghe Pogea, fost vicepremier şi autor al strategiei postaderare a PD.