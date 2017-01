Theodor Stolojan a fost prezent, aseară, într-o emisiune televizată, ocazie cu care a fost întrebat dacă ar fi un bun prim-ministru. Liberalul Stolojan a declarat că obiectivul său nu este să fie premier, ci ca România "să aibă parte de o guvernare în folosul cetăţenilor". El a încercat să facă o radiografie a situaţiei actuale din PNL şi a susţinut că îşi doreşte ca partidul "să nu mai scadă din credibilitate", ci să redevină ceea ce a fost în 2004: "o forţă politică puternică de dreapta, în alianţă cu PD". De asemenea, Stolojan crede că este privit "ca un om care a muncit mult ca PNL să crească de la 7%, la 20%". Cunoscut ca fiind prieten cu actualul şef al statului, el a criticat membrii Guvernului care au "bagatelizat" proiectul lui Băsescu pentru perioada post aderare, care viza descentralizarea administraţiei şi reforma instituţiilor: "Putem discuta despre cei care sînt în jurul domnului Tăriceanu şi au bagatelizat proiectul domnului preşedinte Băsescu în legătură cu perioada post-aderare invocînd prioritatea aderării la UE". El a precizat că, în calitate de om politic, are două obiective: să lupte pentru menţinerea Alianţei DA, "pentru că românii au încredere în ea, şi poate cîştiga alegerile în 2008" şi ca PNL să realizeze că pierde din credibilitate, să înţeleagă de ce şi să ia măsurile pentru a stopa declinul. Consilierul prezidenţial a susţinut că face aceste declaraţii ca membru PNL, fondator al Alianţei DA, împreună cu Băsescu şi care a muncit ca partidul să aibă poziţia de lider în Alianţă, în momentul în care vede "nişte eforturi distruse de actuala conducere a PNL": "Nu eu am luat decizia de a nu fi un partener al domnului Băsescu, ci domnul Tăriceanu. Nu eu am luat decizia să numesc PD ca adversar al PNL, cum fac unii din conducerea PNL. Nu am ce să îi fac domnului Tăriceanu, dacă el aşa consideră". Stolojan a mai susţinut că dorinţa sa este să creeze în PNL un curent de opinie conform căruia "ceva trebuie făcut în partid, pentru că aşa nu se mai poate". Consilierul crede că, dacă în prezent există o frînă în dezvoltarea României, aceasta este administraţia publică: "Domnul Tăriceanu nu are nici o altă scăpare decât să dea drumul reformării administraţiei publice".