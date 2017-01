Pentru că s-au tot vehiculat diferite zvonuri potrivit cărora cei trei disidenţi din PNL vor fi daţi afară din partid, fiecare formaţiune politică din actuala coaliţie de la guvernare s-a simţit obligată să dea asigurări că nu îi va primi pe Muscă, Stolojan şi Stoica. Săptămîna trecută, vicepreşedintele PIN, deputatul Lavinia Şandru a pus la bătaie indemnizaţia de parlamentar pe trei luni că Theodor Stolojan va ajunge, pînă la finalul acestui an, preşedintele PD, cu acordul preşedintelui Băsescu. Drept urmare, ieri, vicepreşedintele PD Cezar Preda a susţinut, la Buzău, că Theodor Stolojan nu va ocupa vreodată vreo funcţie în PD. Preda a încheiat prin a spune că o astfel de speculaţie privind posibila prezenţă a lui Stolojan în rîndurile democraţilor poate fi făcută doar de "acei oameni care nu au maturitatea politică necesară". De asemenea, Preda a precizat că PD nu a avut, nu are şi nu va avea propuneri pentru funcţiile de conducere în cadrul serviciilor secrete şi l-a atacat pe această temă pe liberalul Eugen Nicolăescu: "Aceste propuneri aparţin constituţional preşedintelui şi Parlamentului în întregul său. L-am văzut pe ministrul Sănătăţii, pe care oamenii îl aşteptau cu o declaraţie privind deblocarea crizei din sistemul sănătăţii şi nu să discute despre serviciile secrete şi propunerile de un an ale liberalilor. Îmi pare mai mult o luptă după ciolan decît a interes naţional pentru populaţie şi pentru programul de guvernare. Eu mă dezic de astfel de comportamente şi îi rog pe toţi oamenii politici şi din PD şi din PNL să nu mai facă asemenea afirmaţii privind preocuparea noastră pentru posturi”.

Pentru că s-au tot vehiculat diferite zvonuri potrivit cărora cei trei disidenţi din PNL vor fi daţi afară din partid, fiecare formaţiune politică din actuala coaliţie de la guvernare s-a simţit obligată să dea asigurări că nu îi va primi pe Muscă, Stolojan şi Stoica. Săptămîna trecută, vicepreşedintele PIN, deputatul Lavinia Şandru a pus la bătaie indemnizaţia de parlamentar pe trei luni că Theodor Stolojan va ajunge, pînă la finalul acestui an, preşedintele PD, cu acordul preşedintelui Băsescu. Drept urmare, ieri, vicepreşedintele PD Cezar Preda a susţinut, la Buzău, că Theodor Stolojan nu va ocupa vreodată vreo funcţie în PD. Preda a încheiat prin a spune că o astfel de speculaţie privind posibila prezenţă a lui Stolojan în rîndurile democraţilor poate fi făcută doar de "acei oameni care nu au maturitatea politică necesară". De asemenea, Preda a precizat că PD nu a avut, nu are şi nu va avea propuneri pentru funcţiile de conducere în cadrul serviciilor secrete şi l-a atacat pe această temă pe liberalul Eugen Nicolăescu: "Aceste propuneri aparţin constituţional preşedintelui şi Parlamentului în întregul său. L-am văzut pe ministrul Sănătăţii, pe care oamenii îl aşteptau cu o declaraţie privind deblocarea crizei din sistemul sănătăţii şi nu să discute despre serviciile secrete şi propunerile de un an ale liberalilor. Îmi pare mai mult o luptă după ciolan decît a interes naţional pentru populaţie şi pentru programul de guvernare. Eu mă dezic de astfel de comportamente şi îi rog pe toţi oamenii politici şi din PD şi din PNL să nu mai facă asemenea afirmaţii privind preocuparea noastră pentru posturi”.