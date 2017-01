“Stolojan, un iepure lansat la înaintare ca şi în 2004”

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, sîmbătă, că Theodor Stolojan face parte din trecutul vieţii politice româneşti şi că nu va fi premier nici în situaţia în care PD-L va cîştiga alegerile: “Văd că Stolojan, cavalerul rătăcitor fără de colegiu, cel care a fugit de confruntarea cu electoratul român şi a preferat să se ducă listac în Parlamentul European, se plimbă prin colegiul meu şi dă declaraţii fulminante de la Dăbuleni”. Liderul PSD a arătat că propunerea democrat-liberalilor ca Stolojan să devină premier nu este sinceră şi serioasă: “Nu Stolojan este candidatul adevărat al preşedintelui şi al PD-L. Poate este al lui Futur şi al lui Pinalti, a acestei falange corupte liberal-democrate din Moldova. Stolojan nu va fi premier nici dacă va cîştiga PD-L alegerile. Este un iepure lansat la înaintare ca şi în 2004”. Pe de altă parte, el a afirmat că Stolojan şi PLD, fosta sa formaţiune politică, a făcut cea mai scumpă campanie electorală din istoria României, plătind cel mai scump preţ pe unitatea de vot. În opinia lui Geoană, acea campanie a fost făcută, probabil, tot cu banii lui Flutur şi ai lui Pinalti, că de atunci s-a creat obişnuinţa de a cumpăra voturi pe bani şi că acest tip de campanie, excesiv de scumpă, a fost “perfecţionată” la nivelul PD-L. Geoană a arătat că Stolojan se face vinovat de dezastrul socio-economic în care a fost adusă România în 1992, cînd a fost premier, precum şi de faptul că a nenorocit economia Republicii Moldova cînd a fost la Banca Mondială. Liderul social-democrat l-a mai acuzat pe Stolojan de falimentul Grupului Tofan, el precizînd că acesta are 780 de procese cu foştii muncitori de la fabrica de anvelope de la Floreşti. De asemenea, liderul social-democrat a propus partidelor politice şi parlamentarilor care vor intra în viitorul Legislativ să accepte îngheţarea salariilor şi pensiilor parlamentarilor pe următorii doi ani, începînd cu 1 ianuarie 2009. El a precizat că aceast propunere are drept scop lansarea unui semnal de limitare a cheltuielilor în perioada crizei financiare. În altă ordine de idei, Mircea Geoană a declarat, ieri, că preşedintele Traian Băsescu îşi doreşte un guvern PD-L, dar nu va alege să meargă împotriva electoratului dacă PSD va cîştiga alegerile şi va forma majoritatea parlamentară. El şi-a argumentat afirmaţia, arătînd că Băsescu are alegeri prezidenţiale în 2009, iar judecătorul situaţiei actuale va fi electoratul. Liderul PSD a arătat că partidul care cîştigă alegerile şi creează o majoritate dă primul-ministru. Geoană a subliniat că orice luptă de putere sau “voinţă discreţionară” care se opune voinţei electoratului trebuie combătută energic prin toate instrumentele politice avute la dispoziţie. El a mai spus că este imperios necesar ca viitorul Guvern să fie instalat în cîteva săptămîni de la instalarea noului Parlament, considerînd că este obligatoriu ca viitorul Cabinet să se întînească cel tîrziu la începutul lunii ianuarie, pentru aprobarea noului buget. Întrebat despre paşii pe care îi va face PSD după 30 noiembrie, în cazul în care nu va cîştiga majoritatea şi va fi nevoit să negocieze o majoritate parlamentară, Geoană a precizat că discuţiile în acest sens trebuie începute imediat după alegeri.