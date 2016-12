Stop deciziilor care ar fi adus atingeri grave sănătăţii românilor!

Nu cu mult timp în urmă, reprezentanții medicilor de familie din țară atrăgeau atenția asupra prevederilor din proiectul Contractului-cadru din Sănătate, prevederi care, în opinia lor, nu făceau altceva decât să pună piedici sistemului sanitar, să afecteze grav accesul pacienților la serviciile medicale. SOS-urile medicilor au avut efectul scontat, astfel că reprezentanții Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) mulțumesc ministrului Sănătății și deputaților din Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților pentru sprijinul acordat în deblocarea situației privitoare la modificarea Contractului-cadru. ”Acest sprijin a dus la acordul verbal al celor de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în cursul întâlnirii din 17 martie, de a renunța la propunerile de modificare, respectiv punctele 80, 85-89 și 92 din proiectul de HG afișat pe site-ul CNAS (www.cnas.ro) în 26 februarie 2015. Fără sprijin, păstrarea modificărilor propuse de CNAS ar fi făcut posibilă destructurarea rețelei naționale actuale de asistență medicală primară, ce ar fi adus atingeri grave stării de sănătate a cetățenilor României, în special a pacienților din mediul rural”, susține vicepreședintele SNMF, dr. Sandra Adalgiza Alexiu, într-un comunicat. Rețeaua națională a cabinetelor de medicina familiei, deși grav subfinanțată potrivit tuturor rapoartelor naționale și internaționale, funcționează și asigură serviciile medicale de care au nevoie toți cetățenii României. ”Reglementările pe care CNAS a dorit să le schimbe în acest an sunt cele care asigură de 16 ani repartiția geografică echilibrată, accesul echitabil la medicii de familie ai pacienților și utilizarea corectă a fondurilor destinate asistenței medicale primare, atât în mediul rural, cât și în cel urban”, se arată în document. De asemenea, potrivit celor de la SNMF, propunerile nu ar fi venit în sprijinul medicilor tineri. ”Decizia luată la finalul discuțiilor este de păstrare a reglementărilor referitoare la numărul minim de asigurați înscriși necesari pentru intrarea în contract cu Casa, păstrarea modului de calcul al numărului necesar de medici de familie raportat la populaţia dintr-un areal şi a comisiilor mixte care analizează situațiile particulare, în forma actuală. De asemenea s-a decis păstrarea procentului de plată 50% per capita - 50% per servicii”, scriu cei de la SNMF. În opinia lor, deciziile finale ale CNAS trebuie să asigure o judicioasă şi corectă cheltuire a fondului asigurărilor de sănătate, în folosul pacienților, al celor peste un milion de cetățeni vârstnici și bolnavi din peste 400 de localități din România care la această oră nu au medici de familie.