Stop eliberării deţinuţilor pe caz de boală

Deputaţii au adoptat, ieri, propunerea legislativă a lui Victor Ponta de modificare a Codului de Procedură Penală (CPP) în vederea limitării cazurilor de eliberare a condamnaţilor sau a arestaţilor preventiv pe caz de boală, ca urmare a interpretării diferite de către instanţe a prevederilor Codului. În urmă cu o săptămînă, deputatul a participat la dezbaterile generale ale CPP, unde, în calitate de iniţiator al propunerii legislative, a declarat că doreşte să închidă „portiţa” prin care condamnaţii definitiv pot fi puşi în liberatate pe motive de boală. „Încercăm să aplicăm acelaşi sistem ca şi la arestaţii preventiv, dacă există probleme într-adevăr medicale, ele pot fi tratate în spitale sub pază. Este o modificare care va fi prevăzută şi în viitorul Cod de Procedură Penală, dar nu am mai vrut să lăsăm un an şi jumătate în care să mai iasă şi alţi condamnaţi definitiv”, a spus Ponta, menţionînd că iniţiativa sa a fost adoptată de Senat. Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea dispoziţiilor art. 453 din CPP. Ponta e explicat, în expunerea de motive, că eliminarea pe cît posibil a practicii neunitare a instanţelor privind aplicarea instituţiei amînării executării pedepsei pe motiv de boală „impune completarea textului în discuţie prin introducerea unor dispoziţii care să limiteze posibilitatea aprecierii de către instanţă a acordării amînării executării pedepsei, fără însă a prejudicia din punct de vedere medical persoana condamnată”.