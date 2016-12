Stop pierderii biodiversităţii pe Terra

● Schimbări de mentalitate ● Naţiunile Unite fac un apel la o schimbare majoră de mentalitate pentru a împiedica pierderea biodiversităţii pe Terra. Într-un raport abia lansat, ONU arată că sistemele naturale care susţin economiile, vieţile şi condiţiile de trai pe întreaga planetă sunt confruntate cu riscul unei degradări rapide şi al colapsului, dacă nu se iau măsuri rapide, radicale şi creative pentru a conserva şi utiliza de o manieră sustenabilă varietatea vieţii de pe Pământ. A treia ediţie a Perspectivei Biodiversităţii Globale (Global Biodiversity Outlook - GBO-3), realizată de Convenţia pentru Diversitate Biologică şi prezentată luni, confirmă faptul că lumea a eşuat în atingerea ţintei de a reduce semnificativ rata de pierdere a biodiversităţii până în 2010. Aceasta este una din principalele concluzii ale celei mai noi evaluări a stării curente a biodiversităţii şi a implicaţiilor pe care le are pierderea acesteia asupra stării de bine a umanităţii. Raportul se bazează pe verificări ştiinţifice, pe rapoarte naţionale înaintate de guverne şi pe un studiu asupra viitoarelor scenarii pentru biodiversitate. GBO-3 avertizează că pierderea continuă a biodiversităţii devine tot mai probabilă şi, odată cu aceasta, urmează o reducere severă a multor servicii esenţiale pentru societăţile umane. Unele ecosisteme se îndreaptă către stări alternative, mai puţin productive şi foarte dificil, dacă nu imposibil de refăcut. Biodiversitatea Terrei se pierde într-un ritm nemaiîntâlnit în istorie; ratele de extincţie ajung la niveluri de până la 1.000 de ori mai înalte decât rata naturală de bază.

● Pierderi de 350 de miliarde de dolari ● Grupul petrolier British Petroleum (BP) a anunţat că mareea neagră din Golful Mexicului a costat grupul 350 de milioane de dolari până acum, ceea ce înseamnă că factura totală ar putea depăşi calculele analiştilor. Grupul britanic a precizat că această sumă ia în calcul şi costul măsurilor împotriva poluării, eforturile pentru a stopa extinderea petei de petrol, vărsarea către statele americane implicate a anumitor indemnizaţii. În urma acestui anunţ, acţiunile BP au scăzut cu 0,5%. De altfel, acţiunile grupului au scăzut cu 16% de la explozia platformei Deepwater Horizon, la finalul lunii aprilie, care s-a soldat cu 16 morţi. În total, grupul a pierdut aproximativ 30 de miliarde de dolari de capitalizare bursieră. Analiştii au estimat că mareea neagră va costa compania între câteva sute de milioane şi 12,5 miliarde de dolari. În plus, BP se va întoarce către soluţii mai riscante şi probabil mai costisitoare.

● Investiţii în tehnologie nepoluantă ● China alături de SUA sunt cei mai mari poluatori ai lumii. Grav afectată de schimbările climatice, China pare a face cele mai mari eforturi pentru reducerea emisiilor nocive. Dezvoltarea economică este încă o prioritate în China, pentru asigurarea unei vieţi decente pentru 1,3 miliarde de oameni, dar ţara are nevoie şi de cote mai rezonabile de reducere a emisiilor de carbon pentru încurajarea dezvoltării rapide a economiei statului şi urbanizării. China a început eforturile de scădere a emisiilor din luna noiembrie a anului trecut şi are drept ţintă reducerea acestora cu 40% - 45% pe Produs Intern Brut, până în 2020. În plus, China a accelerat cercetările asupra tehnologiilor prietenoase cu mediul.