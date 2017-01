Strada Caraiman, redată circulaţiei

Şoseaua Caraiman fusese închisă încă din luna februarie a acestui an pentru lucrări majore de reabilitare, în cadrul Programului de reabilitare a tramei stradale şi a trotuarelor din municipiu. Programul, unic în România la momentul la care a fost iniţiat, este realizat printr-un parteneriat public-privat, încheiat între municipalitate şi o firmă privată, avînd o perioadă de derulare întinsă pe mai mulţi ani şi vizînd refacerea tuturor arterelor rutiere, aleilor şi trotuarelor din municipiu.

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a dat ieri în folosinţă şoseaua Caraiman, care fusese închisă încă din luna februarie a acestui an pentru lucrări majore de reabilitare, în cadrul Programului de reabilitare a tramei stradale şi a trotuarelor din municipiu. Programul, unic în România la momentul la care a fost iniţiat, este realizat printr-un parteneriat public-privat, încheiat între municipalitate şi o firmă privată, avînd o perioadă de derulare întinsă pe mai mulţi ani şi vizînd refacerea tuturor arterelor rutiere, aleilor şi trotuarelor din municipiu. “A fost o lucrare extrem de dificilă, care a costat aprox. 800.000 de euro, întrucît această şosea nu avea fundaţie absolut deloc şi a trebuit refăcută de la bază”, a declarat ieri primarul Mazăre, la darea în folosinţă a străzii. Caraiman este utilizată în principal de tirurile care tranzitează municipiul, în drum spre Portul Constanţa. „Din păcate, constănţenii au plătit aici o sumă mare şi nu au avut cum să o recupereze, pentru că prefectul ne-a ridicat taxele pe care le percepeam acestor tiruri, special pentru mentenanţa străzilor care suportă trafic greu”, a mai declarat Radu Mazăre. Reamintim că, în urma unei acţiuni în instanţă iniţiate de prefectul judeţului, Dănuţ Culeţu, taxele speciale percepute de municipalitate au fost anulate, fapt în urma căruia bugetul local municipal a suferit o pierdere care depăşeşte 200 de miliarde de lei. Noul Cod Fiscal elaborat de guvernanţi contravine însă „strategiei” prefectului, permiţînd, de la intrarea lui în vigoare, introducerea de taxe speciale de către autorităţile locale. „Voi propune ca lucrurile să meargă din nou bine, aşa cum mergeau acum doi ani, cel puţin din punctul de vedere turistic. Asta este însă o altă discuţie şi asta va presupune şi reintroducerea unor taxe. Nu le vom reintroduce neapărat pe toate. În orice caz, reluarea taxelor va presupune demararea investiţiilor în oraşul Constanţa şi în staţiunea Mamaia, în aşa fel încît să nu ne ducem de rîpă, aşa cum am început anul acesta, însă vom discuta aceste aspecte în şedinţa de Consiliu Local Municipal”, a declarat Radu Mazăre.

Revenind la strada Caraiman, potrivit directorului tehnic al societăţii „Confort Urban”, Claudiu Rădulescu, aceasta are o lungime de 1.100 m şi a fost reabilitată pe o suprafaţă totală de 10.000 de metri pătraţi. Neavînd o fundaţie bine realizată, strada se deteriora rapid ca urmare a traficului greu pe care îl suporta zilnic, un trafic estimat de specialişti la două mii de tiruri în 24 de ore, pe lîngă autovehiculele de mici dimensiuni. „Această stradă necesita în permanenţă reparaţii, dar din cauza infrastructurii slab reprezentate, reparaţile nu rezistau în timp”, a afirmat Claudiu Rădulescu. În cadrul lucrărilor efectuate din primăvară şi pînă la redeschiderea arterei rutiere pentru circulaţie, fundaţia a fost refăcută de la zero. Claudiu Rădulescu a declarat ieri că, acum, strada are la bază un strat filtrant de nisip de 10 cm. Fundaţia de piatră are o înălţime de 35 de centimetri, peste care au fost postate trei straturi de asfalt: opt centimetri de mixtură asfaltică, 5 centimetri de binder şi patru centimetri de strat de uzură cu fibră de celuloză.

Primarul Mazăre a anunţat ieri că lucrările din cadrul programului de asfaltare continuă: „Se va lucra în cartierul Berechet, între bd. IC Brătianu şi str. Baba Novac, se vor continua lărgirea străzii Dezrobirii şi reabilitarea străzii Atelierelor. Programul de asfaltare va continua în forţă şi anul viitor şi peste doi ani, în aşa fel încît să reabilităm toate străzile, străduţele şi trotuarele din municipiul Constanţa”, a subliniat liderul administraţiei constănţene.