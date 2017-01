„Străini în noapte”, spectacol primit cu aplauze de constănţeni

Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit, luni seară, spectacolul „Străini în noapte” de Eric Assous, în regia lui Radu Beligan. Sala de spectacole s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru sutele de constănţeni care au dorit să asiste la o piesă de teatru - eveniment, ce marchează revenirea pe scenă, după 20 de ani, a marelui actor Florin Piersic. Cele două ore pe care le-au petrecut în compania actorilor Florin Piersic şi Emilia Popescu au reprezentat o adevărată delectare pentru spectatori, care au urmărit cu interes jocul artiştilor şi acţiunea piesei.

Spectacolul „Străini în noapte” este o comedie romantică, din care nu lipsesc răsturnările de situaţie şi care vorbeşte despre seducţie şi minciună. Pierre (Florin Piersic) este un bărbat căsătorit, rămas singur în Paris, unde munceşte, în timp ce soţia şi fiul său sînt plecaţi în vacanţă. Juliette (Emilia Popescu) este o blondă tînără, frumoasă şi enigmatică. Cei doi se întîlnesc într-un bar, Pierre o invită la un pahar la el acasă, iar ea acceptă. În timpul nopţii pe care cei doi o petrec împreună, ajung să trăiască numeroase stări contradictorii: atracţie, plăcere, nervozitate şi chiar regăsire. „Străini in noapte\" este o piesă bulevardieră, fără pretenţii de experiment sau revoluţie în arta dramatică. Este o piesă care expune şi propune adevăruri de viaţă simple, obişnuite, dar tulburătoare, cu două personaje în care aproape oricine se poate regăsi.

„Noi jucăm cu foarte multă plăcere. De la început, din clipa în care am citit piesa şi din momentul în care ea a fost distribuită, o spun cu toată sinceritatea, am avut un moment de emoţie, pentru că ştiam că Emilia Popescu o să joace cu mine. Am repetat cu foarte multă plăcere, am avut o comunicare, o... chimie, unul pentru celălalt, cel puţin eu pentru ea”, a declarat Florin Piersic. Publicul a apreciat jocul de scenă şi dezinvoltura cu care cei doi mari actori au reuşit să treacă de la o stare la alta, astfel că i-a răsplătit pe aceştia cu aplauze care au durat minute în şir şi cu buchete imense de flori. Chiar dacă au venit la Constanţa direct de la Bucureşti, cei doi actori nu au dat dovadă de oboseală, din contră, au demonstrat profesionalism şi au declarat că sînt bucuroşi de reacţia pozitivă a publicului. „Ne bucurăm foarte tare că a fost un foarte mare succes şi la Bucureşti, dar şi aici, la Constanţa”, a precizat Florin Piersic. La fel de bucuroasă de primirea făcută la Constanţa a fost şi Emilia Popescu, care a spus: „Publicul vrea să-l vadă pe Florin Piersic în carne şi oase, într-un rol şi toată lumea care vine la spectacol sînt convinsă că vine, în primul rînd, pentru el şi a doua oară, vine pentru noi”.

Pentru că, de această dată, biletele şi locurile nu au fost suficiente pentru toţi cei care au dorit să vadă acest spectacol, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, Gheorghe Ungureanu, le-a promis constănţenilor că piesa va mai fi prezentată şi în ianuarie 2008. Pînă atunci, Florin Piersic şi Emilia Popescu vor mai juca şi în alte oraşe ale ţării, printre care Brăila, Iaşi, Bacău, Suceava, Cluj, Timişoara, Baia Mare, Satu Mare.