Străinii asigură circa 70% din exportul României

Contribuţia celor mai importante firme cu capital majoritar străin la exportul României este de circa 62 - 67%, fapt care schimbă radical coordonatele Strategiei Naţionale de Export (SNE) 2014 - 2020, spune oficialul Consiliului Ştiinţific al Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române, Cezar Mereuţă. „Forţa companiilor străine este şi vulnerabilitatea economiei noastre. Ipotetic, dacă Arcelor Mittal închide doar o unitate, Galaţi, spre exemplu, România pierde un export de 700 milioane euro. Dacă Automobile Dacia transferă producţia în altă ţară, pierdem cel puţin un miliard euro pe an. Am trăit experienţa relocării Nokia, când am pierdut circa 1,8 miliarde euro din exportul lui 2010, plus încă 1,3 miliarde euro pentru 2011”, explică Mereuţă. În acest context, este necesar ca autorităţile să monitorizeze activitatea celor mai importante companii străine din România şi „să contracareze impactul social al unor decizii luate în altă ţară”. „În România nu se conştientizează că în cele 32 de companii străine care au pierderi muncesc mii de români. Doar 68 din Top 100 sunt profitabile”, mai spune reprezentantul Institutului de Prognoză Economică. În concluzie, Cezar Mereuţă subliniază că SNE trebuie să se adreseze doar companiilor cu capital majoritar românesc, de stat şi privat, „pentru că planul de bătaie al multinaţionalelor este decis în ţările de origine”. În plus, strategia românească ar trebui să coboare de la nivel sectorial la nivel de companie, întrucât unele segmente economice sunt controlate 100% de străini.