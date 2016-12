Străinii ne iau și dentiștii

17:29:29 / 15 Aprilie 2015

idei putine dar fixe,e?

Ai mai postat parerea asta imbecila si acum ceva timp dar persisti ,probabil din doua motive:nu stii nimic despre subiect dar te bagi si nu ti-a facut nimeni lumina sub calota(nu a "caschetei"ci a ceea ce se cheama craniu).In prezent locurile fara taxa sunt foarte putine si ocupate in general de copiii foarte buni care se simt capabili sa performeze in conditii de concurenta adevarata(atunci este pacat sa se rateze in tara ca sa puna placi la mosi ce prefera sa joace la bingo in loc sa-si cumpere pasta de dinti).Deci ,chiar daca pe acestia i-ai tine cu forta in sistem ,mare lucru nu ai face fiindca sunt putini.Cheltuielile unui student presupun multe alte cheltuieli(cazare,transport,mancare,haine,carti cum a spus nr. 2)care in orasele "universitare" sunt mai mari.Si atunci, dupa ani de munca si privatiuni de tot felul tu vrei sa mai si plateasca?Hai ca esti penibil.(sa nu uit:"medici" in topica frazei pe care mai bine nu o produceai se scrie cu doi i)