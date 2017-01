Străinii, nemulţumiţi că nu au avut ce vizita în România

În fiecare an, în România, de sărbători, majoritatea obiectivelor turistice sunt închise, lucru care îi nemulţumeşte pe vizitatorii străini ce aleg să-şi petreacă vacanţele la noi. Din acest motiv, şi în acest an, mulţi dintre ei au făcut reclamaţii către agenţiile de turism prin care au venit sau către birourile româneşti de turism din străinătate. „Atât în prima, cât şi în a doua zi de Paşte, Muzeul Satului şi Palatul Parlamentului, cele mai importante obiective turistice din Bucureşti, au fost închise. Noi am avut în Bucureşti peste 600 de turişti germani în aceste zile, iar unii dintre ei ne-au trimis reclamaţii în care se plângeau că muzeele au fost închise”, a spus proprietarul agenţiei Karpaten Turism, George Mărginean. Într-o zi normală, programul obiectivelor turistice se termină la ora 16.00, iar de sărbători, acestea sunt închise. Majoritatea ţărilor din Europa ţin deschise muzeele de sărbători. Proprietarul agenţiei Imola Tours, Istvan Horvath, a declarat că toate muzeele din Budapesta au fost deschise zilele trecute. “De Paşte, Crăciun şi alte sărbători, muzeele trebuie să fie deschise. De fiecare dată, în această perioadă, turiştii străini fac reclamaţii, cer banii înapoi şi spun că nu mai vin data viitoare”, a spus proprietarul agenţiei Invitation România, Gheorghe Fodoreanu. El a mai declarat că, atunci când obiectivele sunt închise de sărbători, se pierd mai mulţi bani decât într-o zi obişnuită, iar imaginea ţării are de suferit. “Eu şi soţul meu am fost de Paşte în Braşov şi Bucureşti şi am constatat că foarte multe obiective turistice au fost închise din Vinerea Mare până în Lunea Paştilor. Există, oare, vreun motiv pentru care la sfârşit de săptămână, când unele oraşe sunt pline de turişti, obiective ca Palatul Parlamentului sau Castelul Peleş să fie închise? Credem că acest lucru este dăunător pentru turismul românesc”, a spus o turistă germană într-o adresă trimisă unei agenţii româneşti. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa a fost, însă, deschis publicului în duminica de Paşte. „Muzeul a putut fi vizitat şi în prima zi de Paşte. Am avut grupuri de turişti străini, dar şi români. De la 1 Mai vom prelungi programul, astfel că muzeul va putea fi vizitat zilnic până la ora 20.00, în loc de 17.00, aşa cum se întâmplă acum. Precizez că muzeul nu va fi închis indiferent de ce sărbătoare este”, a declarat directorul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, Gabriel Custurea.