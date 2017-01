Străinii s-au îngrămădit să împrumute România

România a emis obligaţiuni în euro pe piaţa externă de capital la cea mai scăzută dobândă obţinută vreodată, completând cu opt luni în avans necesarul de finanţare externă pentru 2014, a anunţat ieri Ministerul Finanţelor Publice (MFP). „Prin emisiunea de euroobligaţii de marţi, cea de-a treia cu maturitatea de 10 ani, am atras 1,25 miliarde euro, la o dobândă de numai 3,7% pe an, cu 0,45 puncte sub randamentul de 4,15% pe an obţinut la operaţiunea precedentă, din octombrie 2013. Nivelul scăzut al dobânzii şi interesul ridicat al investitorilor, care s-au oferit să cumpere de patru ori mai multe titluri decât am scos la vânzare, reflectă credibilitatea tot mai mare de care se bucură România pe plan extern. Este o urmare firească a continuării consolidării fiscale şi reformelor structurale“, au punctat oficialii MFP. Emisiunea de marţi a fost administrată de Citibank, ING, Societe Generale şi Unicredit. Reamintim că, la finele lui 2013, Guvernul a decis suplimentarea sumei maxime care poate fi împrumutată de stat din pieţele internaţionale pe termen mediu, în cadrul programului „Medium Term Notes“, de la opt la 15 miliarde euro.