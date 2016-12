Strămoşii oamenilor au evoluat din primatele care se căţărau în copaci

Celebra secvenţă de imagini care prezintă evoluţia omului începînd cu primatele care mergeau tîrîndu-şi membrele superioare pe sol şi pînă la omul modern ar putea fi falsă, potrivit unui studiu recent, publicat în ”Proceedings of the National Academy of Sciences”. Cercetătorii care au examinat oasele încheieturilor membrelor mai multor specii de primate consideră că strămoşii timpurii ai omului nu au mers niciodată precum gorilele, tîrîndu-şi membrele superioare pe sol. Cercetătorii consideră că oamenii au evoluat din primatele care îşi petreceau cea mai mare parte a timpului în copaci şi care au coborît în poziţie verticală pe sol. ”Avem cele mai convingătoare date pe care le-am obţinut pînă în prezent despre acest subiect”, a declarat Daniel Schmitt, de la Universitatea Duke din SUA. ”Acest model îi va determina pe toţi să-şi reevalueze teoriile”, a spus cercetătorul.

Originea bipedă a omului a stîrnit controverse încă de pe vremea lui Charles Darwin, cînd au fost expuse două modele concurente. Unul dintre aceste modele susţinea că strămoşul omului era o specie de primată care mergea tîrîndu-şi membrele superioare pe sol, un comportament frecvent abordat în prezent de cele mai apropiate ”rude” ale omului, maimuţele antropoide din Africa. Celălalt model evolutiv a asociat mersul biped al omului cu speciile de maimuţe care se căţărau în copaci, un mod de deplasare folosit de toate speciile acestei familii. Schmitt consideră că aceste descoperiri ar putea să sugereze o evoluţie diferită a celor două familii de primate din Africa.