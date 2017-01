Strămoşul tututor speciilor de pe Pămînt

Un genetician evoluţionist de la Universitatea din Montreal, împreună cu cercetători din Lyon şi Montpellier, au publicat un studiu incredibil despre strămoşul tuturor formelor de viaţă de pe Pămînt, LUCA (Last Universal Common Ancestor). Descoperirea lor arată că organismul în vîrstă de 3,8 miliarde de ani nu era creatura imaginată pînă acum. Studiul schimbă percepţiile asupra vieţii timpurii de pe Pămînt. ”Se credea, de obicei, că LUCA era un organism iubitor de căldură. Era imaginat ca unul dintre organismele acelea ciudate care trăiesc pe fundurile oceanelor, între striurile continentale, la temperaturi de peste 90 de grade Celsius”, a declarat Nicolas Larillot, co-autorul studiului şi profesor de bio-informatică la Universitatea din Montreal. ”Dimpotrivă, informaţiile noastre arată că LUCA era, de fapt, sensibil la temperaturi mai mari şi trăia într-un climat sub 50 de grade Celsius”, a precizat profesorul. Echipa de cercetare a comparat informaţiile de la organismele moderne pentru a caracteriza acest strămoş antic al vieţii de pe Pămînt. ”Cercetarea noastră se aseamănă cu studiul etimologiei limbilor moderne, pentru a descoperi lucruri fundamentale despre evoluţia lor”, a spus Lartillot. ”Am identificat trăsături comune ale animalelor, plantelor şi bacteriilor şi le-am folosit pentru a crea un copac al vieţii, cu ramurile reprezentînd specii diferite. Toate acestea vin însă din acelaşi trunchi - LUCA, strămoşul lor comun pe care am continuat să îl caracterizăm”, a povestit profesorul canadian.

Descoperirile grupului sînt un pas important către reconcilierea ideilor conflictuale despre LUCA, compatibile mai mult cu teoria unei lumi compuse iniţial din ARN şi nu din ADN, informează ”Science Daily”. ARN-ul este foarte sensibil la căldură şi, prin urmare, nu este probabil ca el să fi fost stabil în temperaturile fierbinţi de la începutul Pămîntului. Informaţiile profesorului Lartillot şi ale colaboratorilor săi, indică faptul că LUCA a găsit un microclimat mai rece pentru a se dezvolta, idee care rezolvă acest paradox.