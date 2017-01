Strănepotul lui Bismarck, cel mai leneş politician german

Se pare că nu seamănă deloc cu legendarul “Cancelar de Fier” al Germaniei, întrucît strănepotul lui Otto von Bismarck este chemat să demisioneze din postul de parlamentar conservator, pe fondul acuzaţiilor că a devenit “cel mai leneş politician german”, relatează “The Independent”, în ediţia electronică.

Contele Carl-Eduard von Bismarck, un parlamentar în vîrstă de 46 de ani din cadrul partidului conservator al Cancelarului german Angela Merkel, a fost ales în Parlamentul german în anul 2005. Fost bancher la New York, el a devenit administratorul proprietăţii din provincie a familiei Bismarck, situată în apropiere de Hamburg. Contele a fost criticat de conservatorii din circumscripţia sa, situată în landul nordic Schleswig-Holstein, care i-au cerut să demisioneze, deoarece nu participă la sesiunile parlamentare sau la reuniunile partidului. “Von Bismarck ar trebui să demisioneze imediat”, a afirmat Sebastian Bigdon, purtător de cuvînt al creştin-democraţilor. “Nu l-am văzut la nicio şedinţă a partidului, de peste un an”, a adăugat el. Criticile au fost formulate în urma relatărilor din cotidianul german “Bild”, potrivit cărora contele von Bismarck nu a participat la mai mult de jumătate din sesiunile Parlamentului german de anul acesta. “Este cel mai leneş politician al Germaniei?”, a întrebat ziarul, adăugînd că acesta continuă să primească pînă la 10.000 de euro lunar.

Contele, care are un fiu în vîrstă de un an, şi-a motivat absenţa din Parlament şi de la reuniunile partidului, invocînd rănile pe care le-a suferit în urma unui accident rutier. “Am fost bolnav. În pofida problemelor mele cu spatele, am fost bucuros să particip la ziua de naştere a fiului meu, alături de soţie şi prieteni. Ca un tată de 46 de ani, sănătatea şi fiul meu înseamnă mult pentru mine”, a declarat el pentru “Bild”.