„Strangers in the Night” a ridicat cortina noii stagiuni a Teatrului de Stat

Weekend-ul acesta, cortina Teatrului de Stat Constanţa s-a ridicat pentru prima dată în noua stagiune, cu mult-aşteptata premieră naţională a musicalului „Strangers in the Night”. Trei seri la rînd - vineri, la avanpremiera spectacolului montat de Sorin Militaru, pe un scenariu de Markus Gull şi Peter Hofbauer, sîmbătă, cînd a avut loc premiera, dar şi duminică - publicul constănţean a avut prilejul să asiste la un eveniment teatral mai puţin obişnuit pentru scenele din România, unde nu există, încă, o tradiţie a musicalului. Montat într-o cheie modernă, îmbinînd tradiţia revistei şi a musicalului, „Strangers in the Night” se detaşează de formula clasică a acestui gen de spectacole, fiind un pretext de etalare a abilităţilor artistice ale trupei Teatrului de Stat: actori, dansatori, solişti vocali, instrumentişti. Reprezentînd generaţii diferite, interpreţii din distribuţie au demonstrat că formează o echipă omogenă şi pot aborda cu succes partituri care îi solicită nu doar din punct de vedere teatral, ci şi coregrafic şi muzical. Primele întîlniri cu publicul ale acestui spectacol s-au bucurat de aprecieri din partea publicului şi a criticilor teatrali deopotrivă, la rîndul lor, protagoniştii acestui eveniment, de la artişti şi pînă la regizor şi autorii scenariului, declarîndu-se mulţumiţi de rezultatul muncii lor. Readucînd în atenţie atmosfera mijlocului de secol XX, cu toaletele strălucitoare şi muzica generaţiei posbelice marcată de artiştii-simbol ai vremii, ca Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. sau Marilyn Monroe şi melodii celebre ca „New York, New York”, „Diamands Are a Girl’s Best Friend”, „Bye Bye Love”, spectacolul a primit aplauze la scenă deschisă.

În distribuţia musicalului „Strangers in the Night” se regăsesc nume deja consacrate, dar şi tineri în plină afirmare, care au făcut faţă cu brio provocării de a juca într-un musical, considerat o „piatră de încercare” pentru orice actor, dar şi pentru orice instituţie teatrală care se respectă: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu/ Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan/ Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin şi Bogdan Pîrlea. De asemenea, din trupa de balet fac parte: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Ţuţui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gîrbăcea, Larisa Samsonov, Simona Tăut. În orchestră evoluează: Levon Marcarian, Lucian Şăuleanu şi Andrei Răilean.

Regia muzicală îi aparţine lui Mircea Kiraly, scenografia este realizată de Rodica Arghir, iar coregrafia îi aparţine maestrului Călin Hanţiu. De asemenea, pregătirea muzicală este semnată de Elena Gatcin. Traducerea şi adaptarea spectacolului îi aparţin lui Dan Stoica.

Spectatorii au la dispoziţie şi un caiet de sală realizat în condiţii grafice deosebite, avînd conceptul, traducerea şi adaptarea semnate de Sorin-Lucian Ionescu, directorul de Strategie şi Promovare a Teatrului de Stat Constanţa. Caietul-program cuprinde un material documentar interesant cu privire la cîţiva dintre artiştii care au marcat muzica perioadei postbelice.

Unul dintre autorii scenariului, renumitul dramaturg Peter Hofbauer, prezent la premiera constănţeană a musicalului

Din rîndurile spectatorilor de la premiera de sîmbătă seară a făcut parte şi unul dintre autorii scenariului, renumitul dramaturg Peter Hofbauer, care a venit la Constanţa împreună cu soţia sa, Vera Russwurm, gazda celui mai popular chat-show din Austria. În public s-a aflat şi dr. Maria Teuchmann, managing director al Editurii „Thomas Sessler” (care îi reprezintă pe cei mai importanţi dramaturgi din Austria). Peter Hofbauer s-a declarat încîntat de punerea în scenă a textului pe care îl semnează alături de Markus Gull. Regizorul spectacolului care a deschis stagiunea teatrală de la malul mării, Sorin Militaru, director general adjunct artistic al Teatrului de Stat, a precizat: „Este un spectacol destul de comercial, în opinia mea, care să aducă publicul din Constanţa la teatru, pentru că sîntem - din cauza crizei despre care se vorbeşte peste tot - în situaţia destul de ciudată de a trăi foate mult din încasările instituţiei şi această stagiune pe care o pregătim se va face sub acest auspiciu, încasările fiind un scop al nostru primoridial”. „Este un spectacol destul de rar în România, pentru că nu avem, din păcate, cultura teatrului musical. De regulă, în teatrele româneşti şi în şcolile de teatru autohtone, actorii nu au educaţia muzicii, de aceea am fost plăcut surprins să văd că actorii din Constanţa, în marea lor majoritate, au o bază muzicală stabilă, ceea ce se vede şi în acest spectacol de care sîntem mîndri”, a adăugat regizorul. Acesta şi-a exprimat convingerea că „Strangers in the Night” se va juca, la Constanţa, cu casa de bilete închisă, aşa cum se întîmplă şi în străinătate, cînd se pun în scenă asemenea musicaluri.

Potrivit directorului general adjunct artistic al Teatrului de Stat, Sorin Militaru, pentru că toate instituţiile teatrale din România sînt afectate de situaţia economică mondială, şi în cazul teatrului constănţean s-a pregătit o „stagiune de criză”. Astfel, în sezonul teatral 2009 – 2010 se vor prefera colaborările cu regizorii tineri, care vor monta texte cunoscute şi accesibile publicului.