„Strangers in the Night” şi „Gin Rummy”, la Teatrul de Stat

Weekend-ul acesta le oferă iubitorilor de teatru prilejul de a urmări cea mai nouă producţie a Teatrului de Stat Constanţa, „Strangers in the Night”, dar şi una dintre piesele intrate, din timpul stagiunii trecute, în repertoriul de bază al instituţiei teatrale de la malul mării, „Gin Rummy”. Mîine seară, de la ora 19.00, publicul constănţean este invitat în sala Teatrului de Stat, pentru a urmări musicalul „Strangers in the Night”, a cărui premieră a avut loc săptămîna trecută. Spectacolul, în regia lui Sorin Militaru, pe un scenariu de Markus Gull şi Peter Hofbauer, este montat într-o cheie modernă, îmbinînd tradiţia revistei şi a musicalului. Exponenţi ai unor generaţii diferite, interpreţii din distribuţie au demonstrat că formează o echipă omogenă şi pot aborda cu succes partituri care îi solicită nu doar din punct de vedere teatral, ci şi coregrafic şi muzical. Din distribuţie fac parte: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu/ Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan/ Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin şi Bogdan Pîrlea. De asemenea, în trupa de balet se regăsesc: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Ţuţui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gîrbăcea, Larisa Samsonov, Simona Tăut. În orchestră evoluează: Levon Marcarian, Lucian Şăuleanu şi Andrei Răilean.

Regia muzicală îi aparţine lui Mircea Kiraly, scenografia este realizată de Rodica Arghir, iar coregrafia îi aparţine maestrului Călin Hanţiu. De asemenea, pregătirea muzicală este semnată de Elena Gatcin. Traducerea şi adaptarea spectacolului îi aparţin lui Dan Stoica.

Sîmbătă, de la ora 19.00, pe scena Teatrului de Stat revine spectacolul „Gin Rummy”, de Donald Coburn, avînd regia şi ilustraţia muzicală semnate de Liviu Manolache. Protagoniştii acestui spectacol emoţionant, despre nepăsarea faţă de cei vîrstnici, sînt doi mari actori ai scenei de la malul mării, Nina Udrescu şi Liviu Manolache. Acelaşi spectacol se va juca şi duminică, dar în deplasare, pentru iubitorii de teatru din Cumpăna.