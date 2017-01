“Stranierii” de la RCJ Farul vor titlul în acest an

Miercuri, la meciul de pregătire disputat de Rugby Club Judeţean Farul Constanţa în compania selecţionatei Languedoc, în tribuna oficială a Stadionului “Farul” s-au aflat şi cei trei jucători din emisfera sudică, neozeelandezii Zane Winsdale şi Ben Aiona şi samoanul Jeff Lapana Makapelu, transferaţi de gruparea de pe litoral în această vară. Cei trei nu au jucat, încercînd să evite eventuale accidentări înaintea turneului de verificare la care vor participa în tricoul naţionalei României, dar s-au arătat încîntaţi de prestaţia viitorilor lor colegi. “Nu mai fusesem niciodată în România pînă în ianuarie, cînd am venit în vizită şi mi-a plăcut foarte mult. Nu i-am văzut pe coechipierii mei jucînd într-un meci oficial, dar am înţeles că în sezonul trecut s-au clasat pe podium şi cred că avem şanse mari ca de această dată să luăm titlul de campioană”, a spus Zane Winsdale. “Pentru mine a fost o şansă de a juca în afara ţării şi am profitat de ea. M-am antrenat în ultimele zile alături de colegii mei de la Farul şi cred că avem valoare pentru a lua titlul”, a adăugat Ben Aiona. “Nu ştiam nimic despre România pînă în urmă cu cîteva luni, dar am ales să vin şi să joc la Constanţa. Cu noul antrenor şi cu o mentalitate potrivită putem lua titlul”, a declarat Jeff Lapana Makapelu. Cei trei au mărturisit că ar fi încîntaţi să joace pentru naţionala României.