Strănutul, declanşat de o fantezie sexuală!?

Specialiştii unui spital din Oxford susţin că strănutul poate fi declanşat de o fantezie sexuală. Dr. Mahmood Bhutta a realizat studiul după ce a întîlnit un pacient care strănuta incontrolabil, de fiecare dată cînd avea o fantezie sexuală. „Mi s-a părut neobişnuit şi am căutat în literatura de specialitate date referitoare la acest subiect. De asemenea, am verificat pe Google şi am descoperit că o căutare după termenii “sex”, “strănut” şi “incontrolabil” dă uimitor de multe rezultate, ceea ce ne-a dat de înţeles că aceste cazuri sînt mult mai frecvente decît am crezut”, a explicat Bhutta. Strănutul este declanşat, de obicei, de iritaţia nazală, care provoacă un reflex de eliminare a aerului cu viteze ce pot ajunge la 180 de kilometri pe oră. Aceeaşi reacţie poate fi provocată şi de pensarea sprîncenelor, care stimulează nervul trigeminal ce produce anumite senzaţii asupra feţei. Strănutatul poate apărea şi din alte cauze, mai puţin cunoscute, precum reflexul fotic - strănut provocat de lumina soarelui. Mai rare sînt cazurile în care persoanele din aceeaşi familie strănută după ce mănîncă. Medicii spun că strănutul provocat de gîndurile cu conotaţie sexuală se transmite, de asemenea, în familie şi că acest reflex este rezultatul intersectării semnalelor din sistemul nervos.