Strategia din turism este gata, dar fără consultarea factorilor direct implicaţi!

După aproape un an de inactivitate, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), Ovidiu Iuliu Marian, s-a încăpăţînat să demonstreze că nu are de gînd să le facă pe plac celor pe care i-a catalogat drept “tunari“ sau “foste florării şi chioşcuri de ziare“, dîndu-şi demisia. În aceste condiţii, după ce şi-a dat în petic, lepădîndu-se în mod public de tot ce înseamnă turism, declarînd: "Nu mai pot să fac turismul mă-sii. Mă în el de turism! Să şi-l ia cine vrea să-l conducă!", preşedintele ANT a făcut într-o săptămînă, după cum încearcă să demonstreze, tot ce nu a reuşit să facă de cînd a preluat această funcţie. Astfel, după ce a demarat campania „O călătorie e o lecţie de viaţă. Descoperă România turistică“, care a costat 800.000 euro şi în a cărei eficienţă nu a crezut nimeni, Ovidiu Marian a dezvălui ieri o adevărată bombă: strategia de dezvoltare a turismului din România, valabilă pentru perioada 2007-2013, este gata! Strategia, al cărei termen de finalizare a fost amînat pînă acum de către conducerea ANT de trei ori, se preconiza că va fi gata, în cel mai fericit caz, la sfîrşitul acestui an. Iniţial, primul termen de finalizare a strategiei a fost fixat pentru finele anului trecut dar, pentru că acest termen a fost depăşit, prinzînd ANT-ul pe picior greşit şi cu strategia neconcepută, Ovidiu Marian a promis, cu mîna pe inimă, că luna aprilie a acestui an va aduce planuri concrete în turism. La scurt timp, dead-line-ul a fost stabilit pentru mijlocul acestei veri, pentru ca mai apoi să se vehiculeze că strategia va fi gata în decembrie 2006. Surse oficiale din cadrul ANT susţin că documentul menţionează ca principale produse turistice: turismul montan, balnear, de litoral, cultural şi ecologic. “După luni de zile de consultări, dezbateri şi analize, strategia pentru turism este gata. Elementele cheie sînt analiza SWOT-ului (atu-uri, dezavantaje, oportunităţi, pericole) turismului românesc şi analiza principalelor produse turistice. În opinia noastră, acestea sînt: turismul montan, balnear, de litoral, cultural şi ecoturismul. De asemenea, sîntem preocupaţi de formarea profesională şi perfecţionarea cadrului legislativ", a declarat preşedintele ANT.

În ciuda declaraţiilor lui Ovidiu Marian, hotelierii de pe litoral susţin că ei nu au fost consultaţi niciodată în ceea ce priveşte această strategie. În aceste condiţii, ne întrebăm în mod firesc cu cine s-a consultat preşedintele ANT dacă celor care cunosc cel mai bine problemele turismului (agenţii economici care activează în acest sector) nu le-a fost cerută părerea? În plus, hotelierii susţin că nu au nici cea mai mică idee despre conţinutul documentului, acesta fiind o surpriză pentru toată lumea. “Noi nu am fost consultaţi pînă acum şi nu am văzut această strategie. Mîine (n.r. -astăzi) ANT-ul se va întîlni, prin trei reprezentanţi - directorul general al Departamentului de Promovare, directorul general al Departamentului de Autorizare şi Control şi directorul general al Departamentului de Strategie, cu patronatele şi autorităţile locale şi cu această ocazie vom încerca să intrăm în posesia strategiei. În mod normal, orice lucru este perfectibil şi de aceea rămîne de văzut ce conţine şi ce viziune a fost implementată în aceast document. Pentru litoral ne interesează cît de mult spaţiu i s-a alocat“, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir. La rîndul său, preşedintele Patronatului Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), Regiunea Sud-Est, Corina Martin, a fost destul de surprinsă de declaraţia preşedintelui ANT, precizînd că aşteaptă să vadă ce conţine această strategie. Pînă în urmă cu o săptămînă, preşedintele ANT se “lăuda“ cu cîteva rapoarte, proiecte şi, să nu uităm, cu declaraţiile prin care a calomniat întreg turismul de litoral. Lipsa de inactivitate a lui Ovidiu Marian de pînă acum este cu atît mai greu de explicat cu cît Autoritatea a primit fonduri substanţiale de la bugetul de stat. Pe lîngă cei 800.000 de euro aruncaţi în noua campanie, menită să repare răul făcut de însuşi Ovidiu Marian, ANT a mai cheltuit alte 325 milioane de euro pentru programele de dezvoltare regională, care se află încă în faza de proiect, în ciuda faptului că termenul de finalizare expiră în 2008. În plus, luna trecută, ANT a primit, de la bugetul de stat, 18 milioane de euro pentru promovarea destinaţiilor turistice interne.