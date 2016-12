Strategia energetică, “un document mort”

Strategia energetică a României este “un document mort”, iar statul trebuie să privatizeze producătorii de energie, pentru că nu are bani pentru investiţii, consideră prim-vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Surse Noi de Energie (SunE), Adrian Goicea. “Strategia energetică a fost una formală, la comanda UE, dar este neviabilă. Privatizarea producătorilor de energie trebuie făcută, dar nu ştiu dacă mai găsim clienţi. Dacă se privatizează, putem exporta energie, iar state ca Turcia sau Grecia pot fi clienţi. Aş vrea să văd cine ar cumpăra de exemplu complexul energetic Turceni, în condiţiile în care se află şi la preţurile actuale ale energiei”, a declarat Goicea. Documentul de strategie energetică, elaborat în 2006, prevedea iniţial privatizarea unor producători de energie, operaţiune de care s-au arătat interesate mai multe mari grupuri energetice europene. Guvernele ulterioare au modificat însă, de mai multe ori, documentul şi au exclus acest obiectiv. Totodată, Executivul a decis, în 2009, să comaseze cele mai importante companii de producţie a energiei şi de extracţie a cărbunelui în două societăţi naţionale şi să listeze la bursă pachete de acţiuni de la companiile energetice. “Companiile practic nu mai pot face afaceri cu statul pentru că acesta nu mai are bani. Statul se cramponează să facă el investiţii în infrastructură, deci cu bani de la buget, în loc să dea aceste proiecte în concesiune. Îmi scapă motivele pentru care statul nu lasă din mână aceste proiecte. Ar fi mult mai simplu să concesioneze aceste proiecte, de exemplu autostrăzile. Noi nu trebuie să inventăm roata, ar fi cea mai mare prostie. Tot ce este proiect de stat stagnează, pentru că statul nu are bani”, a adăugat el. În opinia lui, România are perspective foarte bune în sectorul energetic, având specialişti foarte buni, însă nu are bani pentru o serie de investiţii necesare pentru eficientizarea sistemului energetic.