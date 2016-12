Strategie de neînțeles a lui Christoph Daum

Germanul Christoph Daum, primul antrenor străin din istoria echipei naționale de fotbal a României, și-a încheiat prestația din acest an după amicalul din Rusia, iar bilanțul său este mai mult decât modest. O victorie, două egaluri și o înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial din 2018, rezultate care au micșorat considerabil șansele tricolorilor de calificare la turneul final, și un eșec în amicalul cu rușii, scor 0-1, la capătul unui joc din care nu s-a înțeles mai nimic. După ce a fost de acord să lase zece jucători din lot să plece de la națională la echipele de club sau pentru a-și rezolva probleme personale, Daum a anunțat că partida de la Groznîi va reprezenta o ocazie de a vedea la lucru jucătorii mai tineri sau cei mai puțin folosiți în meciurile oficiale. Selecționerul a făcut exact pe dos, iar în formula de start s-au regăsit Dragoș Grigore, căpitanul-dezastru din jocul cu Polonia, sau Gabriel Enache, forțat pe partea dreaptă a defensivei, deși a demonstrat la FC Steaua București că nu este potrivit pentru acest post. În schimb, tinerii pregătiți pentru a fi promovați la echipa mare, Bogdan Țîru și Dragoș Nedelcu, au rămas pe banca de rezerve. Mai mult, în mod inexplicabil, Daum a făcut schimbări abia pe final, iar cei doi jucători de la FC Viitorul au fost introduși doar pentru a bifa debutul în națională, în timp ce Eric Bicfalvi nici măcar nu a fost folosit.

DECLARAȚII DE NEÎNȚELES

Șocant, la finalul întâlnirii, germanul a vorbit despre jucătorii noi testați în disputa cu rușii, deși singurele noutăți au fost Dorin Rotariu și Gicu Grozav. „Am primit un răspuns legat de unii jucători noi, am avut câteva faze în care am combinat bine, trebuie să mai lucrăm la fazele din ultimii 30 de metri. Am demonstrat că ne gândim la jucători noi, dar vedem că ne-a lipsit experiența unor jucători care n-au fost aici. Nu a fost doar un meci amical, a fost un meci în care puteam testa jucători noi”, a spus Daum. Germanul a demonstrat că s-a „românizat” și, așa cum fac jucătorii plecați din Liga 1 din postura de vedete și ajunși rezerve de lux peste hotare, a insinuat faptul că este criticat pentru că vine din altă țară: „Este o perioadă foarte grea pentru echipa națională, fie că suntem jurnaliști, fie că suntem din staff, trebuie să construim ceva nou, iar aici e nevoie de timp. Poate că voi fi criticat, dar nu prea văd lucruri constructive. Sunt mai multe lucruri personale, însă eu voi face tot ce trebuie pentru fotbalul românesc. Nu m-am gândit niciodată la demisie. N-am niciun motiv să fac acest lucru. Toate criticile sunt normale, oricine ar fi în locul meu ar avea parte de aceleași lucruri. Nu-mi dau seama dacă este din cauza faptului că sunt străin, trebuie să accept ceea ce se întâmplă, dar noi toți trebuie să fim uniți pentru un viitor mai bun”.

SUSȚINUT DE BURLEANU

În ciuda prestațiilor slabe ale naționalei, Daum a fost reconfirmat de președintele FRF, Răzvan Burleanu, care a dat vina pe calitatea slabă a campionatului intern. „Calificarea nu este compromisă. Șansele au scăzut pentru locul 1, dar pentru ocuparea locului 2 avem șanse în continuare. Se știe că rezultatul cu ocupanta ultimului loc din clasament nu se ia în considerare, iar acum acolo este Kazahstan și o să vedeți atunci care este situația exactă cu punctele, astfel încât calificarea se joacă în continuare. Și ca să răspund mult mai simplu, da, continuăm cu Christoph Daum. Situația nu este scăpată de sub control pentru că îi cunoaștem pe hoțomanii de serviciu. Ceea ce trebuie să facem toți este să construim, de asta este nevoie. Să vedem ce este de făcut și să investim foarte mult la nivel de copii și juniori. Echipa națională este o reflexie foarte clară a nivelului Ligii I, iar fotbalul românesc este o reflexie a societății românești. El nu poate să fie nici mai bun, nici mai rău”, a declarat Burleanu. Ca și tehnicianul german, președintele FRF a vorbit de jucătorii testați în meciul cu Rusia, sfidând evidența. „Am întâlnit un adversar puternic, iar obiectivul staff-ului tehnic a fost acela de a testa anumiți jucători care nu au avut posibilitatea să evolueze până acum. Și, de asemenea, să vadă care sunt confirmările la echipa națională și cred că putem spune că Răzvan Marin este o certitudine în momentul de față. De asemenea, putem să ne referim la prestațiile bune ale lui Benzar (n.r. - absent în meciul de la Groznîi) și Dorin Rotariu. Este puțin supărător că nu am marcat de trei partide, însă pentru mine acest meci cu Rusia nu este o înfrângere, pentru că la faza golului a fost ofsaid clar”, a susținut Burleanu.

Citește și:

România a pierdut în Cecenia

Tricolorii joacă pentru moral în Rusia

Primul amical pentru Christoph Daum