Strategie nouă pentru scăderea facturilor la căldură, în Constanța

07:33:02 / 24 Decembrie 2014

De ce?

Criteriile de acordare a subventiilor la caldura nu sunt corecte sunt descriminatori .Un exemplu am mostenit de la parintii mei o garsoniera in care locuieste copilul meu casatorit deci nu este inchiriata nu-mi aduce venit venitul pe familie este de900lei nu beneficiez de ajutor la caldura fiind considerata a 2 locuinta cu toate ca am degrevat primaria ca tineri sa ceara locuinta prin ANL.Compar acest caz cu o familie din Constanta care are mai multe locuinte in alte localitati de pe litoral sau in alte zone ale tari care le aduc venit nedeclarat dar primesc ajutoare la caldura.Aduc acest caz in atentia d-nului primar sa spuna daca este corecta sau descriminatorie aceasta conditie de acordare a ajutorului la caldura.