Stratul de ozon, ameninţat în continuare

Cercetări recente efectuate de Centrul Spaţial Goddard al NASA arată că, în ciuda interdicţiilor la nivel internaţional impuse în urmă cu mai mulţi ani, în atmosferă continuă să fie emanaţi compuşi chimici care subţiază stratul de ozon. Ultimele măsurători au evidenţiat că, în ciuda Protocolului de la Montreal, care limitează utilizarea unor compuşi chimici cu impact asupra stratului de ozon, emanaţiile de tetraclorură de carbon (CCI4) continuă. Potrivit reglementărilor internaţionale, emisiile de tetraclorură de carbon ar trebui să fie egale cu zero, însă măsurătorile făcute de NASA arată că acestea sunt, în medie, de aproximativ 39 de kilotone pe an. Acest nivel este de 30% din vârful atins înaintea reglementărilor internaţionale. Protocolul de la Montreal, adoptat în 1987, a stabilit reducerea treptată a compuşilor chimici responsabili cu subţierea stratului de ozon, inclusiv a tetraclorurii de carbon. După 2007, cei peste două sute de semnatari ai protocolului au raportat zero emisii de CCI4.

Cercetătorul Qing Liang a explicat rezultatele studiului într-un material video făcut public de Centrul Goddard al NASA. ”Nu ar trebui să vedem asta. Se pare că este vorba ori despre scurgeri industriale, emisii din zone contaminate sau din surse necunoscute”, a spus Liang. Ozonul din stratosferă protejează vietăţile de radiaţia ultravioletă nocivă. Emisiile de substanţe care afectează stratul de ozon creează o gaură temporară în stratul protector deasupra Antarcticii, observată pentru prima dată de oamenii de ştiinţă în 1985. Deşi stratul de ozon s-a refăcut într-o anumită măsură după aplicarea Protocolului de la Montreal, breşa de deasupra Antarcticii a rămas. Potrivit Agenţiei americane de Meteorologie (NOAA), stratul de ozon se poate reface complet, dacă nivelul substanţelor care îl afectează va continua să scadă.