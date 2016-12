Strauss-Kahn ar putea plăti daune morale şi materiale

Reclamanta Nafissatou Diallo are dreptul să ceară despăgubiri morale şi materiale fostului director general al FMI, Dominique Strauss-Kahn, bănuit de viol, a făcut cunoscut, miercuri, avocatul acesteia. Conversaţia pe care camerista de la Hotelul Sofitel din New York a avut-o cu un deţinut, a doua zi după presupusa tentativă de viol, demonstrează că Nafissatou Diallo nu doreşte să câştige bani în urma acestei afaceri, a anunţat avocatul Kenneth Thompson. Reclamanta are dreptul a deschide propria acţiune într-un proces civil, a adăugat el. Thompson a revenit asupra unui element cheie în acest dosar, care a şubrezit poziţia acuzării şi a aruncat o umbră de îndoială peste motivaţia reală a cameristei originare din Guineea. La începutul lunii iulie, cotidianul american ”New York Times” a informat că, a doua zi după agresiunea a cărei victimă se declară, Diallo a vorbit la telefon cu un prieten încarcerat în Arizona, în urma unei afaceri cu droguri. ”Acest tip (DSK) are mulţi bani, ştiu ce fac”, ar fi spus Nafissatou Diallo, după cum susţine publicaţia amintită. ”Diallo nu a pronunţat niciodată cuvintele ce i-au fost atribuite de ”New York Times””, a subliniat Thmpson la finalul unei întâlniri desfăşurate miercuri, la New York şi care a durat peste şapte ore, între clienta sa şi procurorul din Manhattan însărcinat cu dosarul în cauză. Avocatul a făcut cunoscut că participanţii la reuniune au ascultat caseta pe care era înregistrată conversaţia, împreună cu un traducător, dar nu a vrut să precizeze care au fost adevăratele afirmaţii ale cameristei.

Nafissatou Diallo a apărut public, ieri, dând declaraţii în direct pentru prima dată. Femeia a avut această apariţie publică alături de un pastor şi alţi susţinători. Vizibil emoţionată şi copleşită de atenţia mediatică, Diallo a declarat stângace, cu vocea gâtuită, într-o engleză cu accent, cât este de traumatizată, cum împreună cu fiica ei plânge în fiecare zi şi cum nu poate dormi. Ea a explicat că a simţit nevoia să facă această declaraţie de presă pentru a mulţumi susţinătorilor. Diallo a spus că fiica ei, în vârstă de 15 ani, a insistat ca ea să iasă public şi să-şi apere reputaţia, pătată de insinuările din presă că ar fi fost prostituată şi că ar fi avut legături cu traficanţii de droguri. Peste 100 de jurnalişti au venit la biserica din Brooklyn pentru întâlnirea cu Diallo.