Strauss-Kahn ar putea primi de la FMI... primă de plecare!

Fostul şef al FMI, Dominique Strauss-Kahn (DSK), care şi-a prezentat demisia după ce a fost implicat într-un scandal sexual pentru care a fost oficial pus sub acuzare, joi, ar putea primi o primă de plecare şi o pensie anuală de peste 318.000 de dolari. Acordul semnat de DSK cu organizaţia financiară internaţională prevede o indemnizaţie de plecare, indiferent care ar fi motivul ruperii contractului. Clauza poartă informal numele de ”paraşuta de aur”. Suma ar urma să fie cuprinsă între 60 şi 65% din salariul său anual net, adică între 318.000 şi 349.000 de dolari şi ar putea fi acordată imediat. De asemenea, DSK ar urma să încaseze o pensie pe viaţă. Este o practică obişnuită ca directorii marilor organizaţii să primească bonusuri în momentul în care se pensionează sau îşi termină mandatul. În ceea ce priveşte pensia pe viaţă, aceasta este 60% din salariu şi, deci, ar putea ajunge la 318.000 de dolari pe an, fie că DSK face sau nu închisoare.

Un judecător de la Curtea Supremă din New York, Michael Obus, a decis eliberarea pe cauţiune a fostului şef al FMI, care a fost pus oficial sub acuzare, joi, după ce o cameristă a susţinut că a agresat-o sexual şi a încercat să o violeze. DSK, în vârstă de 62 de ani, poate fi eliberat pe durata procedurii judiciare, în schimbul unei cauţiuni de un milion de dolari. Totodată, el va trebui să depună o garanţie de cinci milioane de dolari. DSK va fi plasat în arest la domiciliu, urmând să fie monitorizat electronic şi, în plus, judecătorul a decis că va trebui să aibă tot timpul cu el un gardian înarmat, pe propria cheltuială. Eliberarea pe cauţiune este o primă victorie pentru avocaţii lui DSK. Procurorii se opuseseră eliberării pe cauţiune, amintind că în ziua în care s-au petrecut faptele, fostul şef al FMI ar fi plecat în grabă de la hotel, fiind arestat pe aeroport, cu zece minute înainte ca avionul în care se îmbarcase să decoleze.

CE şi-a reafirmat, vineri, poziţia privind viitorul şef al FMI, potrivit căreia este normal ca statele UE să convină asupra unui candidat competent şi puternic, după demisia lui DSK. Conform unor surse diplomatice europene, cele mai mari şanse pentru a fi candidatul european la şefia FMI le are Christine Lagarde, care deţine, în prezent, funcţia de ministru al Finanţelor în Guvernul francez. Totuşi, există destule voci care cer ca şefia FMI să revină acum unui candidat non-european.