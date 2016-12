Strauss-Kahn dă în judecată producătorii filmului ”Welcome to New York”

Fostul director FMI, Dominique Strauss-Kahn, va depune plângere pentru defăimare, în câteva zile, împotriva producătorilor filmului ”Welcome to New York”, de Abel Ferrara, inspirat din scandalul sexual care a dus la demisia sa, în 2011, a anunţat, ieri, avocatul acestuia. Într-un interviu acordat postului de radio Europe 1, Jean Veil, avocatul lui Dominique Strauss-Kahn, a afirmat că filmul, cu Gérard Depardieu în rolul principal, este ”o porcărie” şi că ”are o doză de antisemitism”. Director al Fondului Monetar Internaţional din 2007, Dominique Strauss-Kahn a fost nevoit să îşi dea demisia în 2011, după ce a fost acuzat că a agresat sexual o menajeră originară din Noua Guinee, Nafissatou Diallo, în camera rezervată la hotelul Sofitel din New York. Scandalul a fost înăbuşit în 2012, în urma unui acord financiar confidenţial. Totodată, incidentul de la hotelul Sofitel din New York a pus capăt ambiţiilor politice ale lui Dominique Strauss-Kahn, care era candidatul favorit al forţelor politice de stânga pentru alegerile prezidenţiale din Franţa, din 2012. Fosta soţie a lui Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair, şi-a exprimat, duminică, ”dezgustul faţă de filmul lui Abel Ferrara”, care este şi scenarist, împreună cu Chris Zois, declarând însă că nu va ataca în justiţie producătorii.

Filmul ”Welcome to New York” a fost proiectat sâmbătă în premieră mondială, la Festivalul de Film de la Cannes, în afara competiţiei oficiale. Cu toate acestea, lungmetrajul despre Strauss-Kahn nu va rula în cinematografele din Franţa, dar a fost achiziţionat de mai multe platforme de streaming online şi prin cablu, care vor face filmul accesibil publicului francez. Pe de altă parte, filmul ”Welcome to New York”, care nu se află în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes, a fost bine primit de o parte a criticilor de specialitate, Scott Foundas, de la revista ”Variety”, apreciindu-l pe Gérard Depardieu pentru o ”interpretare plină de energie”.