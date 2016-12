Străzi asfaltate cu bani europeni

Primăria oraşului Ovidiu a primit toate aprobările pentru proiectul european depus prin Zona Metropolitană Constanţa referitor la asfaltarea a 37 de străzi din oraş. „Este un proiect pe care mi-aş fi dorit să îl finalizez încă de anul trecut, însă au existat o serie de probleme, pe care în cele din urmă le-am depăşit. Proiectul a fost aprobat, am semnat contractul de finanţare, am organizat chiar şi licitaţia, acum fiind în perioada de contestaţii. Prin acest proiect se rezolvă problema străzilor asfaltate din tot oraşul Ovidiu, mai puţin cartierul de vile şi satele Poiana şi Culmea, care vor fi cuprinse într-un alt proiect. Am speranţa că nu vor fi probleme în ceea ce priveşte licitaţia pentru acest proiect, şi că nu ne vom lovi de firme care au ca singur scop contestarea licitaţiilor, pentru ca lucrările să demareze cât mai repede. Conform proiectului, lucrările ar trebui finalizate în toamna anului 2013”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. El a precizat că, până în prezent, la nivelul oraşului s-au încheiat mai multe proiecte necesare comunităţii. „Vorbim de parcări, de pietruiri de drumuri sau de asfaltări. Sunt lucruri de care locuitorii din Ovidiu aveau nevoie. Am fi dorit să fi avut un buget consistent, să facem cât mai multe cu bani proprii, însă, din nefericire, nu putem să ne lăudăm cu aşa ceva”, a mai spus primarul. El a precizat că autorităţile locale ar fi fost mult mai avansate cu lucrările de infrastructură dacă nu ar fi existat atâtea verificări. „Bineînţeles că orice verificare în plus te opreşte. Legislaţia românească permite contestarea licitaţiilor de către firme specializate în aşa ceva, lucru care blochează proiectele. Poate că ar trebui regândite aceste chestiuni, pentru ca autorităţile locale să se poată dezvolta într-un ritm mai accelerat”, a spus Bocai.