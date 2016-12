Străzi mai largi și mai multe locuri de parcare în Constanța

05:48:45 / 18 Aprilie 2016

lărgirea străzilor

DOMNILOR DE LA PRIMĂRIE VENIȚI PE STRADA GHEORGHE MARINESCU NR 48 DIN VIILE NOI IN DREPTUL PUBELELOR DE GUNOI NR.89-90 UNDE ESTE UN TEREN OCUPAT DE 2 AȘA ZIȘI NEVOIAȘI DE APROXIMATIV 2000 DE MERTI PĂTRAȚI NU SE ȘTIE AL CUI ESTE .TOATE STRĂZILE DE JUR IN PREJUR SINT PLINE DE MAȘINI PARCATE PE TROTUARE INCLUSUV PE CAROSABIL. VĂ ROG ȘI IN NUMELE ALTOR PIETONI CARE SE CONFRUNTĂ IN FIECARE ZI FĂCÎNDUȚI LOC PRINTRE MAȘINILE PARCATE PE TROTUARE. MAI PRECIS VA DAU DETALII DIN BL. AUREL VLAICU FACEȚI LA DREAPTA PRIN FAȚA COMPLEXULUI ANDA INTRE STRĂZILE ION URSU ȘI GHEORGHE MARINESCU .IN PARTEA OPUSĂ CUM VĂ SPUNEAM EXISTĂ ACEL TEREN CARE AR FI IDEAL PENTRU PARCARE ȘI SAR REZOLVA PROBLEMA CU ELIBERAREA TROTUARELOR. . ADELINA IANCU TE ROG INȘTIINȚEAZĂ FACTORI DE DECIZIE IN ACEASTĂ PRIVINȚĂ ,MULȚUMESC ANTICIPAT.