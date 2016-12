Străzile din Ostrov, scoase din noroi

După mulţi ani de aşteptare, locuitorii din Ostrov vor putea spune că trăiesc într-un sat cu adevărat european. Asta deoarece administraţia publică locală lucrează intens, în această perioadă, la amenajarea de trotuare pe toate străzile localităţii. „Toate străzile din Ostrov vor avea trotuare, aşa cum au marile oraşe. Din 2013 şi până acum au fost amenajate trotuare pe o distanţă de 3.500 de metri liniari, iar până în vara acestui an vom realiza alţi 2.500 de metri liniari de trotuar”, a spus primarul comunei Ostrov, Niculae Dragomir. Edilul a adăugat că, după ce vor fi amenajate toate trotuarele, Primăria va continua cu asfaltarea străzilor. „Printre puţinele lucruri care au mai rămas de făcut în localitatea Ostrov se numără modernizarea tramei stradale (asfaltare străzi şi amenajare trotuare), pentru că, până acum, am reabilitat reţeaua de apă şi am introdus reţeaua de canalizare. Ce-i drept, în ceea ce priveşte reţeaua de canalizare, aceasta a fost introdusă pe 80% din străzi, restul de 20% urmând să aibă canalizare la finele acestui an”, a spus Dragomir. El a adăugat că, pentru asfaltarea tuturor străzilor, Primăria va apela la fonduri guvernamentale. „Vom depune un proiect la Guvern, care va cuprinde asfaltarea străzilor pe o lungime de zece kilometri, pentru care ar fi nevoie de două milioane de euro”, a spus Dragomir.