Streinu Cercel: Incidenţa infecţiei cu virus hepatitic C a crescut, în zece ani, de la 3,24 la 5,3%

Incidenţa infecţiei cu virus hepatitic C a crescut cu două procente în ultimii zece ani, de la 3,24 în 2003, la 5,3 în 2015, a declarat, marţi, managerul Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş", Adrian Streinu Cercel. "Dacă nu se intervine în forţă, putem asista la o dublare sau chiar o triplare a numărului de cazuri până în 2030. El a precizat că, în ultimii zece ani, infecţia cu virus hepatitic C nu a stat pe loc, ci a cunoscut o dinamică, creşterea fiind de la 3,24 la sută în 2003, la 5,3 la sută în 2015. Adrian Streinu Cercel a adăugat că rămân încă două probleme, respectiv importul de noi pacienţi cu HCV, din state în care nu există un program sustenabil, şi consumatorii de droguri injectabile, în cazul cărora incidenţa infecţiei cu hepatită C este de sută la sută.