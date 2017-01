Stresul crescut sporește riscul de Alzheimer

Starea de stres crește riscurile persoanelor în vârstă să dezvolte deficiențe cognitive medii care pot duce mai târziu la Alzheimer, potrivit cotidianului „Times of India“, care citează un studiu efectuat la Albert Einstein College of Medicine din New York ale cărui rezultate au fost publicate online, scrie Agerpres. Pentru acest studiu, cercetătorii au analizat datele colectate de la 507 de persoane înscrise în Einstein Ageing Study (EAS), un grup de adulți în vârstă. ”Studiul oferă dovezi puternice că stresul perceput crește probabilitatea ca o persoană mai în vârstă să dezvolte o insuficiență cognitivă medie”, a spus conducătorul studiului, Richard Lipton, de la Albert Einstein College of Medicine din New York. ”Din fericire, stresul perceput este un factor de risc modificabil pentru tulburările cognitive, ceea ce face din el o țintă potențială pentru tratament”, a spus Lipton. Principalul autor al studiului, Mindy Katz, scrie că stresul perceput reflectă bătăile de cap zilnice prin care trecem, precum și modul în care evaluăm și facem față acestor evenimente.