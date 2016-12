Stresul cronic predispune la apariţia demenţei

O VIAŢĂ RELAXATĂ Faptul de a fi stresat constant măreşte riscul instalării bolii Alzheimer, sugerează un studiu recent. Studiul a fost realizat pe animale de laborator, dar procesele cerebrale implicate sunt similare şi la oameni: cercetătorii consideră că hormonii de stres inhibă activitatea creierului. Hormonii de stres sunt secretaţi în cantităţi mari în situaţii tensionate şi afectează negativ funcţiile cerebrale, iar dacă nivelurile acestor hormoni sunt mereu ridicate, cum se întâmplă în situaţiile de stres cronic, acest fapt poate predispune la apariţia bolii Alzheimer. Teoria a fost testată în cadrul unor studii pe şoareci realizate de cercetătoarea Sara Bengtsson, la Universitatea Umea din Suedia. Şoarecii care aveau niveluri ridicate de hormoni de stres în creier aveau probleme cu învăţarea şi memoria. De asemenea, prezentau niveluri crescute de proteine beta-amiloide, proteine care se depozitează şi în creierul persoanelor ce suferă de Alzheimer. Studiul a arătat că nivelurile ridicate ale acestor proteine sunt asociate cu funcţionarea defectuoasă a sinapselor cerebrale, conexiunile dintre neuroni. Se crede că distrugerea acestor sinapse duce la pierderile de memorie şi problemele de comunicare asociate cu boala Alzheimer.

Nivelul hormonilor de stres şi acţiunea lor la nivelul creierului pot face diferenţa, în cazul oamenilor, între persoanele vârstnice capabile să se descurce singure şi cele care ajung să fie internate permanent pentru Alzheimer. Şi studii anterioare au sugerat că ar exista o legătură între aceste elemente, dar trebuie clarificată prin studii viitoare.

REMEDII NATURALE Pentru cei care nu pot renunţa la slujbele de răspundere, dieta le poate fi de ajutor. Uleiul de măsline, cea mai bogată sursă de grăsimi mononesaturate, are în compoziţia sa substanţe ce pot proteja împotriva bolii Alzheimer. O echipă de cercetători condusă de Amal Kaddoumi a ajuns la concluzia că uleiul de măsline extravirgin protejează celulele nervoase de proteinele degradate, boala Alzheimer fiind identificată ca proteinopatia cauzată de acumularea de proteine anormale. În prezent, boala Alzheimer afectează circa 30 de milioane de oameni la nivel mondial, dar prevalenţa este mai mică în ţările mediteraneene, a căror bucătărie are la bază uleiul de măsline, arată sursa citată. Substanţa-minune din compoziţia uleiului de măsline se numeşte oleocantal şi are proprietăţi antiinflamatorii. Experimentele pe şoareci au arătat că oleocantalul creşte producţia de proteine şi enzime-cheie, extrem de importante pentru eliminarea din creier a proteinei beta-amiloid, implicată în patologia bolii Alzheimer.