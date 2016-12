„Strigătul” lui Munch

Constănţenii pasionaţi de universul fascinant al artelor plastice au prilejul, timp de două săptămâni, să admire o expoziţie specială, cu reproduceri după picturile marelui artist norvegian Edvard Munch. Vedeta incontestabilă a expoziţiei de la Muzeul de Artă este faimosul „Strigăt” al pictorului, de la a cărui naştere se împlinesc, în 2013, 150 de ani.

Vernisajul a avut loc vineri, în prezenţa consulului onorific al Regatului Norvegiei la Constanţa, Laurenţiu Lazăr şi a participanţilor la conferinţa internaţională „Empire Building and Region-building in the Baltic, North and Black Sea Areas”, care se desfăşoară, zilele acestea, la Constanţa. Gazda manifestării a fost directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu.

„Prin această expoziţie, care ne-a fost pusă la dispoziţie prin intermediul Ambasadei Regale a Norvegiei la Bucureşti, marcăm 150 de ani de la naşterea marelui pictor norvegian Edvard Munch. Mă bucur că am adus la Constanţa această expoziţie, care marchează întărirea relaţiilor culturale între Norvegia şi România. Acest eveniment nu este singurul: săptămâna viitoare, pe 30 şi 31 mai, vom avea alte două activităţi culturale, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danosvki”, unde am invitat şi un dirijor din Norvegia”, a spus consulul onorific al Regatului Norvegiei la Constanţa, Laurenţiu Lazăr.

Evenimentul este organizat sub auspiciile Ambasadei Regale a Norvegiei în România, Consulatului onorific al Norvegiei la Constanţa şi Asociaţiei Române pentru Studii Baltice şi Nordice. Expoziţia „Edvard Munch - 150 de ani de la naştere” va putea fi vizitată până pe 7 iunie, apoi va fi itinerată şi în alte centre culturale din ţară.