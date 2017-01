Strigătul de disperare al bolnavilor cu hepatită C. Ies în stradă!

Bolnavii cu hepatită C din România s-au săturat de promisiunile oficialităților din Sănătate și ies în stradă să-și strige disperarea. Vor să trăiască, mai ales că tratamente vindecabile aproape 100% există. Nu mai cred și nu vor să mai fie păcăliți de mai-marii din sistemul sanitar. Vor fapte, nu vorbe, vor să li se transmită că de astăzi vor avea tratamentele de care au atâta nevoie pentru a scăpa de cumplita boală. Vor protesta pe 18 mai în fața Guvernului, pe trotuarul de la Muzeul Antipa, în speranța că autoritățile vor veni să stea de vorbă cu ei, concret. Bolnavii știu că s-au făcut pași importanți în ceea ce privește introducerea pe piața din România a tratamentului fără interferon (care vindecă 100%), dar au senzația că sunt duși cu vorba. Cea care luptă pentru cauza bolnavilor afectați de hepatita C, dar nu numai, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (APAH-RO, membru al Alianţei Pacienţilor Cronici din România (APCR), European Liver Patients Association şi World Hepatitis Alliance (WHA), Marinela Debu, a declarat, pentru ”Telegraf”, că protestul are scopul de a implementa, de urgență, tratamentul fără interferon, iar autoritățile să le spună în față bolnavilor că ”de astăzi vor avea tratamentul. ”Fiecare dintre noi poate schimba ceva, fiecare dintre noi poate cunoaşte un pacient cu hepatită C care are nevoie de tratament azi, nu mâine. Dacă sunteţi printre acei oameni care s-au săturat să aştepte ca ceva să se schimbe, vă aşteptăm în 18 mai, alături de APAH-RO şi fiecare voluntar care susţine protestul nostru, de la ora 10.00, în faţa Guvernului României. Orice însemn galben cu negru este simbolul nostru pentru acest protest paşnic”, a declarat Debu.

La protest sunt așteptați și pacienți din Constanţa. ”Un domn inimos şi implicat a apelat la RATC şi a obţinut un autobuz pentru protestul din 18 mai de la Bucureşti, pentru toți constănțenii interesați. Costă 40 de lei de persoană transportul dus-întors. Căutăm în continuare sponsori, poate scutim şi suma aceasta. Ne putem înscrie pentru a veni la Bucureşti la tel. 0730264641. Vă aşteptăm pe toţi, cu tricouri deschise la culoare, galbene, albe sau portocalii. Galbenul semnifică hepatită şi negrul - suferinţa prin care trecem”, se arată într-un comunicat al Asociației.

Am rămas singurii...

Şeful Secţiei de Gastroenterologie şi Hepatologie - Institutul Clinic Fundeni, prof. dr. Liana Gheorghe, a declarat că România a rămas singura ţară europeană în care pacienţii cu hepatită C sunt trataţi cu anacronicul regim Peginterferon/Ribavirină. ”În ciuda regimurilor terapeutice inovatoare pentru hepatită C cu eficiență de peste 80-90% existente în momentul de faţă în Europa, accesul pacienţilor români la aceste terapii este blocat de peste 3 ani. În absenţa unei terapii eficiente, pacienţii cu hepatită C evoluează către forme avansate de boală, ciroză, complicaţiile acesteia şi cancer hepatic, crescând la cote inimaginabile costurile terapeutice în următoarele 1-2 decenii”.

Medicamentele fără interferon, folosite în hepatita C, vor fi plătite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) doar dacă pacientul inclus în tratament se vindecă, a declarat, pe 22 aprilie, preşedintele CNAS, Vasiel Ciurchea. Producătorii de medicamente şi CNAS vor încheia contracte cost-volum, în cadrul cărora se va ţine seama de numărul de pacienţi trataţi cu medicamentul supus negocierii, dar şi de rezultatul obţinut în urma tratamentului. Producătorii de medicamente vor suporta integral valoarea consumului aferentă pacienţilor pentru care nu a fost înregistrat un rezultat medical. De exemplu, în cazul medicamentelor interferon free, folosite în tratamentul hepatitei C, dacă pacientul inclus în tratament nu se vindecă, statul nu va deconta preţul tratamentului. În caz contrar, în termen de 60 de zile de la validarea facturilor, medicamentul va fi decontat.

Reamintim că în decembrie 2014, la cea de-a treia întâlnire organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Fundația “Prof. dr. Matei Balș” din București, care a avut loc la Institutul de Boli Infecțioase “Prof. dr. Matei Balș” - Academia Europeană de HIV/SIDA și de Boli Infecțioase, managerul prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel aducea mult-așteptata veste: din primăvara lui 2015, peste 7.000 de pacienți, în primă fază, vor fi beneficiarii tratamentelor care-i vor scăpa de virusul hepatitic C. Trebuie menționat că cei 7.000 de pacienți sunt din toată țara, inclusiv din Constanța, iar selecția a fost făcută de către medicii specialiști, în funcție de gravitatea fiecărui caz în parte.