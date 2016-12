Stripperi pentru constănţence

Pentru că ziua de 8 Martie se apropie cu paşi repezi, multe dintre cluburile de la malul mării au inclus în programul acestui weekend, special pentru constănţence, show-uri… fierbinţi şi fără inhibiţii, cu trupe de dans şi striptease masculin. Amatoarele party-urilor de acest gen sunt invitate, sâmbătă seară, în clubul Mopht, la show-ul celor de la Glamour Boys, precum şi la petrecerea fetelor, „Girls Night Out”, din Club Zoom, unde în centrul atenţiei va fi trupa „Mystic Boys”.

Pentru doamnele şi domnişoarele care doresc să îşi sărbătorească ziua anticipat, duminică, de la ora 16.00, ringul de dans din Club Two va fi monopolizat de Taboo Boys, într-un show care este oferit gratuit publicului feminin. Cu mare succes la Ibiza, unde au fost invitaţi să danseze şi să se dezbrace în cluburile de fiţe, stripperii de la Taboo Boys ţin foarte mult la propria imagine, merg la salon, se epilează şi îşi întreţin forma fizică la sală, totul pentru a impresiona asistenţa feminină de la show-urile lor.

Tot mâine seară, sărbătoritele se vor putea dezlănţui în clubul Vansses, alături de Flamingo Boys, una dintre cele mai… titrate trupe autohtone de striptease masculin. Ca de fiecare dată, stripperii şi-au pregătit cele mai bune coregrafii şi cele mai inedite costume, pentru a le mulţumi şi pe cele mai pretenţioase dintre spectatoare.

Pentru seara de duminică, doamnele şi domnişoarele de la malul mării mai au o ofertă irezistibilă, propusă, de această dată, de Clubul Crush: show-ul „Strip in the City”, cu The Dark Knights, programat de la ora 22.00. De asemenea, luni, chiar de 8 Martie, clubul Wish invită constănţencele la un show incendiar cu Dreamboys.