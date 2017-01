Strivită cu maşina de propriul nepot

O bătrînă în vîrstă de 60 ani, din Adamclisi, a murit în chinuri groaznice, ieri seară, după ce a fost zdrobită de o maşină, manevrată greşit de nepotul ei, chiar în curtea casei în care locuia. Potrivit oamenilor legii, tragicul eveniment a avut loc în jurul orei 18.00, cînd Laurenţiu Crişan, de 19 ani, împreună cu un amic de-al său, efectua reparaţii la instalaţia electrică a unei Dacii care aparţine familiei tînărului. Băiatul a vrut să verifice starea de funcţionare a maşinii, s-a urcat la volan şi atunci s-a produs tragedia. „Am vrut să dau în marşarier, însă am ambalat maşina prea tare şi am scăpat-o de sub control. Din păcate, în spatele maşinii, la cîţiva metri, bunica mea, Aspazia Stoian, de 60 ani, şedea pe o bordură, chiar la colţul casei. Maşina a lovit-o în plin. Am încercat să o resuscitez, însă nu am reuşit”, a declarat Laurenţiu Crişan. Potrivit anchetatorilor, victima a fost transportată la dispensarul din sat, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a o readuce la viaţă şi a fost transportată la Morga Medgidia, în vederea necropsierii. Poliţiştii spun că, cel mai probabil, adolescentul va fi cercetat în stare de libertate pentru ucidere din culpă.