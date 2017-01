Striviţi în trafic de un plop prăbuşit pe şosea

O familie de bucureşteni care îşi petrecuse concediul pe litoral a pornit, ieri dimineaţă, spre casă, la bordul unei Dacii. La volanul maşinii se afla Marian Olteanu, alături de el, soţia sa Maria, iar pe bancheta din spate stăteau fiul acestora, Daniel, de numai cinci ani, sora lui, Marinela Ştefan, şi soţul acesteia, Marius. În spatele Daciei rula maşina unor rude cu care cei cinci îşi petrecuseră concediul la malul mării.

În jurul orei 09.30, drumul spre casă al bucureştenilor a fost întrerupt de un accident greu de imaginat: un plop de pe marginea şoselei, înalt de 40 de metri şi cîntărind o tonă, s-a prăbuşit peste Dacie, omorînd pe loc trei persoane şi rănind grav alte două. Tragedia s-a petrecut sub privirile îngrozite ale rudelor aflate în maşina ce rula în spatele Daciei. Acestea au sunat la 112 şi au anunţat că, între localităţile Poarta Albă şi Basarabi, cinci persoane sînt blocate într-un autoturism Dacia 1310 peste care a căzut un copac. La locul accidentului a ajuns un echipaj de descarcerare al Staţiei de Pompieri Palas, trei ambulanţe şi două echipaje ale Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Scenele de coşmar i-au cutremurat chiar şi pe oamenii legii, care spun că nu au mai văzut aşa ceva de cînd lucrează în poliţie. Autoturismul Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare B 02 TZC era complet strivit de trunchiul unui plop cu diametrul de peste un metru, iar între fiarele contorsionate ale maşinii zăceau cinci persoane printre care şi un copil. Ajutaţi de un utilaj de mare tonaj, pompierii militari au intervenit mai bine de trei sferturi de oră pentru ridicarea copacului căzut peste maşină şi scoaterea victimelor. Soţii Olteanu şi fiul lor Daniel erau morţi şi complet desfiguraţi. Fiica lor şi soţul acesteia au supravieţuit tragediei, fiind transportaţi la Spitalul Judeţean. Tînăra a rămas internată în Clinica de Ortopedie, fiind diagnosticată cu fractură de bazin, de rotulă, de femur şi un traumatism abdominal şi pelvin, cu suspiciuni de perforaţie de organe, iar soţul ei urmează a fi supus unei intervenţii neurochirurgicale din cauza unui hematom cranian. În stare de şoc, rudele spun că, din cauza vîntului puternic, plopul cu dimensiuni impresionante s-a răsucit brusc şi într-o fracţiune de secundă s-a rupt din rădăcină, căzînd peste autoturismul care exact atunci trecea prin dreptul lui. Trunchiul arborelui a blocat şoseaua iar circulaţia pe ambele sensuri de mers a fost paralizată. Pe timpul intervenţiei pompierilor, traficul a fost deviat pe rute ocolitoare, prin Nazarcea şi Valea Dacilor.

La locul tragediei au sosit şi reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Drumurilor (AND), în grija cărora se află copacii de pe marginea şoselei. Directorul general al AND Constanţa, Jean Paul Tucan, a declarat că a dispus declanşarea unei anchete interne şi în funcţie de rezultatele acesteia îi va sancţiona pe toţi angajaţii care nu şi-au făcut datoria: “Nu putem lăsa să moară oameni pe şosele din cauza neglijenţei sau ineficienţei unor angajaţi. Îi voi da afară pe cei care se fac vinovaţi de producerea acestei tragedii”. Tucan susţine că plopul care a căzut peste maşina în care se aflau cinci persoane nu era putred şi că, în mod normal, nu trebuia tăiat, adăugînd că arborele a fost smuls din rădăcini din cauza vijeliei puternice. Directorul AND susţine că angajaţii administraţiei nu au putut tăia copacii chiar dacă exista un program în acest sens încă din luna februarie, deoarece nu a avut aprobarea Ocolului Silvic Basarabi. La rîndul său, şeful Direcţiei Silvice Constanţa, Gheorghe Caragheorghe, susţine că nu a existat o solicitare din partea AND Constanţa pentru tăierea copacilor bolnavi de pe Drumul Naţional 22 C. El a precizat că tăierea copacilor se face cu aprobarea Institutului Teritorial de Regim Silvic şi Vînătoresc Bucureşti. La mai puţin de trei ore de la producerea tragediei, responsabilul cu întreţinerea respectivului tronson de drum, Alexandru Creţu, director adjunct al AND, şi-a prezentat demisia. Ancheta instituţiilor abilitate este în curs de derulare pentru a se stabili cine se face vinovat de moartea celor trei bucureşteni.