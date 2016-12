Stroe despre accidentul din Apuseni: MAI și-a făcut datoria; nu se putea face nimic altfel

Fostul ministru de Interne Radu Stroe a fost audiat astăzi la Parchetul General - Secția Militară în dosarul accidentului aviatic din Munții Apuseni, el declarând că MAI și-a făcut datoria "integral" și că "nu se putea face nimic altfel" în situația respectivă. "Astăzi m-am prezentat la Secția Militară a Parchetului General, invitat în legătură cu accidentul aviatic. Am avut o discuție cu procurorul de caz. Am trecut în revistă toate momentele din acea zi, seară și noapte. În calitate de martor, am semnat o declarație. (...) Eu am făcut declarația care spune că Ministerul Afacerilor Interne și-a făcut datoria integral, o reiterez și acum. Din punctul de vedere al MAI, nu se putea face nimic altfel. (...) La nivel operativ toată lumea a acționat, cu comunicarea stăm mai rău, după cum știți", a declarat Radu Stroe la ieșirea din sediul Parchetului. Răspunzând unei întrebări, Stroe a afirmat că el nu poate stabili care sunt vinovații, nici măcar din punctul de vedere moral. Pe 20 ianuarie, un avion de tip Britten — Norman Islander (BN 2) cu șapte persoane la bord s-a prăbușit într-o zonă împădurită din Apuseni, în zona Vârfului Petreasa, la peste 1.200 de metri altitudine. În avion se aflau pilotul Adrian Iovan, copilotul și o echipă de cinci medici de la Institutul Clinic Fundeni și de la Spitalul Elias.