Strugurii, excelenţi pentru sănătate

Strugurii, prin conţinutul ridicat de antioxidanţi, sunt soluţia pentru o sănătate de fier, un pahar cu suc de struguri pe zi putând înlocui paharul cu vin roşu recomandat tot zilnic, spun specialiştii. Strugurii, în special cei roşii, conţin resveratrol - un antioxidant ce are un efect mult mai puternic decât unele vitamine sau decât beta-carotenul în întărirea organismului şi lupta împotrivă bolilor. Resveratrolul este unul din cei mai puternici antioxidanţi cunoscuţi până în momentul de faţă. Potrivit statisticilor, resveratrolul este de patru - cinci ori mai puternic decât beta-carotenul, de 50 de ori mai puternic decât vitamina E şi de 20 de ori mai puternic decât vitamina C. Resveratrolul se găseşte, printre altele, în vinul roşu, în afine şi în mure. Concentraţia de resveratrol nu este egală la acelaşi sortiment de struguri. Conţinutul de resveratrol diferă în funcţie de locul unde strugurii au fost crescuţi - zonă cu climat rece sau zonă cu climat cald, dar şi de folosirea pesticidelor - fructele organice conţin mai mult resveratrol. Expunerea fructelor la o sursă de căldură duce la reducerea drastică a conţinutului de resveratrol. Totodată, nu se recomandă îndepărtarea cojii strugurilor, aceasta conţinând cea mai mare cantitate de resveratrol. Pe de altă parte, pentru a beneficia de efectele resveratrolului, consumul de alimente bogate în acest antioxidant nu este suficient. Suplimentele alimentare pe bază de resveratrol sunt indicate atât pentru copii, cât şi pentru adulţi, ele având indicaţii terapeutice multiple.