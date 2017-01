Strugurii sînt prea acri pentru Iorguş

În stilul său caracteristic, Zanfir Iorguş a schimbat tactica în disputa sa cu primarul Claudiu Tusac. Constatînd că strugurii sînt prea acri pentru domnia sa, a început să aplice directivele programului destinat dusului cu zăhărelul. Ca atare, şi-a mai domolit zelul revoluţionar. Parcă nu mai este atît de aprig cum era la început de bătălie! Domnia sa vrea să ne convingă că este în stare de orice sacrificiu suprem pentru binele şi bunăstarea mangalioţilor. Pentru această cauză dreaptă, din cîte aud, este gata să îngroape securea războiului cu Tusac! Oare? Să fie strugurii chiar atît de acri? Din cîte ştiu, primarul a fost primul care a făcut, în acest sens, un pas în faţă. Evident, cu demnitate. Scena s-a derulat în cadrul intim al unui bal organizat, de curînd, la Mangalia. Din relatările lui Claudiu Tusac am înţeles că reacţia adversarului său nu a fost pe măsura gestului cavaleresc de care a dat dovadă. Zanfir Iorguş s-a ridicat de la masă şi a plecat ostentativ. Adicătelea, dumnealui e “diputat” şi nu se cade să se lase prea uşor înduplecat! Binele cetăţenilor ca binele cetăţenilor, dar orgoliul şi mîndria de brav pedelist, cu trecut pesedist, sînt mai presus decît orice pe lumea asta! În absenţa domnului deputat, consoarta acestuia i-a răspuns primarului Tusac cu un surîs mustind de aguridă… Adevărul este că strugurii sînt mult prea acri pentru Zanfir Iorguş! Ceva s-a întîmplat între timp, pentru că faimosul luptător pentru drepturile unor consilieri pare să se fi retras de pe cîmpul de luptă. Sigur, i-ar prinde bine o gură de aer pe perioada unui prelungit armistiţiu. Eu cred că asta şi doreşte domnul Iorguş. Un armistiţiu. Timp în care să poată pregăti licoarea cu dulceaţă de trandafiri cu care să adoarmă vigilenţa lui Tusac. Pe urmă, domnul deputat are nevoie şi de un moment de respiro. Prea s-au strîns o grămadă de griji şi de probleme pe capul său. Consiliul Local Mangalia a rămas suspendat, iar domnii consilieri din tabăra sa riscă să rămînă fără identitate. Nu cred că pentru unii dintre ei repetarea alegerilor reprezintă un motiv de bucurie. De data aceasta, promisiunile domnului Iorguş, ca şi îndemnurile la lupta cea mare, nu prea mai bat cu realitatea. Toţi au crezut că, ajuns în Parlamentul României, Zanfir Iorguş o să-l spulbere pe Tusac cu fulgi cu tot! Eroare de pilotaj electoral. Chestia asta i-a apărut la bord încă din timpul campaniei electorale pentru alegerile locale. Rezultatul s-a văzut. După trei mandate garnisite cu trei partide, a pierdut Primăria Mangalia, căreia, acum, pe drumurile întortocheate ale politichiei, îi duce dorul. Claudiu Tusac este o nucă mult prea tare pentru Zanfir Iorguş. Iată că finul nu s-a mulat după umbra naşului, aşa cum dorea acesta din urmă, şi nu se lasă butonat. Din toate bătăliile, cu multe scîntei, derulate pînă acum, şi nu sînt deloc puţine la număr, primarul Tusac a ieşit mult mai aprig şi mai călit, luîndu-se la trîntă cu consilierii asmuţiţi împotriva lui! Subit, Iorguş a revenit la sentimente mai bune, unele dintre ele marcîndu-i profund tinereţea revoluţionară. De ce ar vrea ca, după toate aceste scandaluri de pomină, Consiliul Local să-şi reia activitatea ca şi cum nimic nu s-a întîmplat?! Nu cumva îi întinde o cursă cu iasomie primarului Mangaliei? Nu cumva se bazează pe efectele miraculoase ale zăhărelului? Desigur, pînă la primul scandal, cînd îi vor pune în cîrcă lui Tusac toate minusurile contabilizate de cînd Consiliul Local Mangalia a fost pus pe butuci. Cînd, cu siguranţă, îl vor face vinovat de toate relele din Mangalia!Cineva trebuie să plătească! Nu mă îndoiesc că, pînă se reîncălzeşte ciorba locală, evident, cu tatonările de rigoare, se asamblează şi domnul Ion Mincă pe schela de viceprimar rămasă vacantă. Cu puteri înzecite, “opoziţia” trece din nou la treabă. Prins în menghina lui Iorguş, într-o astfel de ipostază, Claudiu Tusac este ca şi halit, ca să folosesc o expresie reactualizată din ediţia modernă a povestirii “Scufiţa Roşie”. Nu sînt adeptul războaielor inutile, dar toată povestea asta pute de la o poştă a cal troian care se cufureşte din metru în metru, inclusiv în sediul Primăriei. Zanfir Iorguş este un maestru desăvîrşit în ce priveşte hipnotizarea şi adormirea vigilenţei duşmanilor săi de moarte. Nu sesizaţi schimbările survenite în comportamentul domnului Mincă? A căpătat deprinderi paşnice, caracteristice politicianului de casă. E din nou dulce şi drăgăstos cu domnul deputat, pe care, pînă mai ieri, îl bălăcărea de-i săreau capacele! Habar nu are ce-l aşteaptă cînd s-o întoarce roata…