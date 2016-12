STS - cea mai mare vină în tragedia din Apuseni

10:41:38 / 07 Februarie 2014

Minciuna Băsescu.

Matrafox Șantaj Băsescu a reuşit, de multe ori, impunerea minciunii drept adevăr. Ca şi bunicul său politic natural, bolşevicul Vladimir Ilici Lenin, care spunea ca “Libertatea este atât de preţioasă încât trebuie să fie raţionată” şi ”Adevărul este o prejudecată burgheză meschină!!! în măsura în care nu este minciuna impusă drept adevăr, cu bâta sau prin spălarea creierului, de către aparatul de propagandă băsistă pus in slujba unui dictator paranoic. Cine minte mai mult, Matrafox Șantaj Băsescu sau Serviciul de Telecomunicații Speciale? De ce au fost secretizate in CSAT apelurilor umanitare ale dr. Radu Zamfir şi dr. Sorin Ianceu?! Momentul adevărului. Purtătorul de cuvânt al STS, Colonelul!!! Adrian Fulea, a declarat tâmp pentru Mediafax că instituţia pe care o reprezintă a indicat: “o singură locaţie, nu mai multe, una şi bună”. “Doctorul Radu Zamfir nu a dat niciun fel de coordonate geografice, s-a discutat cu apelantul, i s-au cerut datele geografice şi nu a reuşit să le trimită şi să le furnizeze. Epava avionului a fost găsită în zona în care a fost dată harta STS, la marginea zonei respective, în zona indicată de STS. Aria de cerc a fost cu raza de 14-15 kilometri ( In Romania!!!???), iar la marginea ei (in fapt, dincolo de ea)!!! s-a găsit avionul prăbuşit. STS-ul nu a dat două coordonate greşite”. “Dr. Sorin Ianceu nu a sunat la 112″, a declarat tâmp colonelul!!! Adrian Fulea. Publicarea inregistrărilor apelurilor la 112 – facute de dr. Radu Zamfir şi dr. Sorin Ianceu, este singura cale prin care mai poate repara Matrafox Șantaj Băsescu imaginea S.T.S. şi a lui (dacă se vor repara vreodată?! ). Dr. Sorin Ianceu contrazice STS: „Am sunat la 112 şi am dat coordonatele de pe Google Maps, indicand inclusiv zona unde se afla, şi anume intre localitățile Horea spre Belis pe drumul 1R, la jumatatea distanței, pe partea dreapta. Știam localitățile intre care s-a prăbusit avionul. Ar trebui să existe aceste inregistrări. In acele momente, nu ne-am gandit să ne inregistrăm telefoanele ca să ne justificăm”. Dr. Radu Zamfir: “După prăbuşire, avionul era rupt, aripile rupte, botul rupt. Eram în avion împrăştiaţi. Fiecare a ieşit cum a putut. Primul lucru a fost să sun la 112, am anunţat că ne-am prăbuşit. Mi s-au cerut coordonatele, am coordonatele din telefon. Am folosi un soft de GPS, Google Maps, unde vedeam date despre relief, despre distanţa la care suntem faţă de nişte comune. Le-am dat datele serviciilor de salvare” . Nu mă mai miră nimic – Un nou abuz marca Băsescu. Conf. art. 2 din Legea nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicații Speciale: “Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este controlată de Parlamentul Romaniei, prin comisiile pentru apărare, ordine publică si siguranta natională”. Cetățeanul turmentat, face o confuzie, rău intenţionată, cu scopul de al apără cu orice preţ pe servilul general cu patru stele Marcel Opriş. Ce să mai spun de golăneală cu secretizarea in CSAT a apelurilor umanitare facute de dr. Radu Zamfir şi dr. Sorin Ianceu la 112 !?sau Băsescu: “Este o minciună ideea că STS ar fi trebuit să facă localizarea …” Suntem o ţară de nebuni şi proşti?! Lacrimi inghețate (In Memoriam Aurelia Ion și Adrian Iovan). “Hei, voi neatenți la soarta noastră…” Oportunişti susţinători băsişti, activitatea de salvare de vieți omenești nu intrã in competențele marilor servicii secrete sau numai distrugerea de vieţi omeneşti?! Misiunile strategice ale Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pazã derivă din competenţele legale si necesităţile acţionale in domeniul activităţii de informații pentru securitatea naţională. Astfel O.U.G. nr. 21/2004 privind managementul situaţiilor de urgentă, prin care Serviciilor le-au fost atribuite sarcini in ceea ce priveste exercitarea unor funcţii de sprijin privind: a) monitorizarea pericolelor si riscurilor, precum și a efectelor negative ale acestora; b) informarea, instiinţarea și avertizarea; c) logistica intervenţiei”. Care a fost contribuţia (acţiunea sau inacţiunea) S.T.S., S.R.I., și S.P.P. privind informarea, instiinţarea, avertizarea și logistica intervenţiei în cazul accidentului aviatic din Apuseni??? Sau asistăm tâmp la conspiraţia tăcerii marilor servicii secrete regizată și orchestrată de Băsescu ??? In conf. cu O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr.160/2008: “Art. 1. Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, denumit în continuare SNUAU, este constituit şi administrat de administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetăţeni a Serviciului de urgenţă 112, care asigură preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi, după caz, transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie, sau al prelucrării lor şi alertării directe a echipajelor de intervenţie în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor. Art. 2. – (1) Numărul unic pentru apelurile de urgenţă în reţelele publice de telefonie este 112. (2) Numărul unic pentru apelurile de urgenţă se apelează atunci când este necesară intervenţia agenţiilor specializate de intervenţie, pentru asigurarea asistenţei imediate în situaţii în care este periclitată viaţa, integritatea ori sănătatea cetăţeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul. (3) Sistemul tehnic implementat în România este E 112. (4) Apelul la numărul 112 este gratuit pentru utilizatorii finali”. Oportunişti susţinători băsişti, vă doresc respectuós să-i pupaţi in dos pe Matrafox Șantaj Băsescu şi gagica lui, Nuțy Udrea, până când o să-i doară-n cur! Sinecura băsistă, să știți că pe mine nu mă doare fix în cur de comportamentul dumneavoastră de pupincurişti, jagardele, mincinoşi, profitori, trădători, haimanale. Şi tot parcă nu e destul să portretizezi cele mai jalnice produse ale regimului Matrafox Șantaj Băsescu!!! P.S. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, condus de generalul cu patru stele Marcel Opriş, avea obligaţia: “alertării directe a echipajelor de intervenţie în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor”. Cum a facut-o? S-a văzut. Au murit doi oameni! Preşedintele: “Ieşi afară, javră ordinară!” “Gura nu-i mai tace” pentru că ţine cu dinţii de marile servicii secrete pe care le-a subordonat in interese personale meschine. “De ce ești prea rea de gură? De ce ne privești cu ură? Vinovații fara vină Cer sa se faca lumină”. “Adevãrul ne face liberi” spunea in Jurnalul fericirii, Nicolae Steinhardt. Din această cauză, Matrafox Șantaj Băsescu alături de cei cu naşu’ in suflet şi nesimţire, trebuiesc opriți imediat, să fie aduşi in făța justiției, şi să răspundă pentru toate făradelegile comise.