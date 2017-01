STS, premiat după ce a omorât oameni

Pe vremea în care pălmuirea reprezenta atacul suprem la onoare, obrazul astfel pătat nu putea fi spălat decât printr-un duel în care unul dintre oponenţi trebuia să moară. Cred că acesta este singurul gest pe care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) l-ar merita după ce doi oameni au murit din cauza incompetenţei, aroganţei şi prostiei angajaţilor acestui serviciu. În loc de o palmă zdravănă urmată de o corecţie ascuţită în tăiş, STS (da, da, chiar acel STS condus de generalul Marcel Opriş, ţinut în braţe, susţinut la conducerea instituţiei şi apărat de Băsescu) a primit un premiu. European. Este adevărat, premiul nu are legătură cu salvarea de vieţi omeneşti, ci cu reforma. Nu ştim cum anume a fost făcută reforma aducătoare de premii. Ştim doar că în singura situaţie de urgenţă unde reforma ar fi trebuit să dea roade cât mai generoase, adică în cazul tragediei din Apuseni, STS-ul, serviciul ultrasecretizat, parasecurizat şi superfinanţat, a dat chix, omorând oameni. Premiu pentru cel mai prost timp de intervenţie la nivel european nu se dă? Unde a eşuat serviciul premium al STS (peste şase ore a fost timpul lor de intervenţie!) au reuşit trei localnici, „utilaţi” cu beţe şi lanterne. Cred că vă mai amintiţi povestea: vinovat de moartea pilotului Adrian Iovan şi a rezidentei Aurelia Ion este, potrivit STS, doctorul Radu Zamfir, adică cel care le-a fost alături până în ultimele clipe, cel care le-a acordat, lor şi celorlalţi colegi, primul ajutor, cel care a făcut focul, cel care a sunat la 112 (SERVICIUL STS) şi cel care a dat coordonatele locului prăbuşirii aeronavei. Dr. Zamfir a vorbit la telefon mai bine de o oră cu angajaţii STS, explicându-le unde se află şi oferindu-le coordonatele GPS, pe care aceştia nu au ştiut să le interpreteze. Dar să nu reluăm întreaga poveste. Aş dori, însă, să reamintesc şi cazul din Constanţa, de la începutul anului, când două persoane rătăcite pe un câmp dintre Corbu şi Săcele, pe viscol şi vizibilitate zero, au fost identificate de STS într-o arie de 65 km pătraţi!!! Dacă se chinuiau puţin, angajaţii STS trimiteau jandarmii şi SMURD-ul dincolo de apele teritoriale ale Mării Negre (aproximativ 20 km în larg). Şi am putea continua cu celebra deja poveste a tinerei identificate de jandarmii constănţeni cu ajutorul aplicaţiei WhatsApp, sub un pod... STS-ul o localizase în Tulcea, iar ea se afla la intrarea în localitatea constănţeană Crucea. Şi tot aşa.

Şi, ca să vă livrez informaţia completă, STS a primit premiul european pentru cea mai bună reformă în Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU), la decernarea Premiilor europene 112, marţi, la Varşovia. „Această importantă distincţie recompensează devotamentul, implicarea şi performanţele obţinute de către STS în promovarea şi dezvoltarea SNUAU“, se arată într-un comunicat al instituţiei.

În acest context, trebuie să reiau întrebarea firească şi fără de răspuns, cel puţin deocamdată: Ce caută serviciul 112 la STS? De ce numărul unic naţional de urgenţă este subordonat acestui serviciu? Să reamintim de convorbirile secretizate pe care presa le-a tot cerut, pentru a putea arăta opiniei publice cine este cu adevărat vinovat de moartea a doi oameni? Convorbirile nu pot fi făcute publice, deoarece STS le ţine ascunse, poate le-a şi şters, poate s-au pierdut...

În concluzie, serviciul premium al lui Băsescu (arzând câteva etape, aici ajungem), care a omorât oameni, primeşte un premiu pentru reformă. Aşa s-a premiat şi şeful său, Băsescu, cu terenuri şi credite de milioane de euro de la stat, tot pentru reformă! Să le stea în gât!