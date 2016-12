STS şi ROMATSA, pe culmea incompetenţei

15:29:24 / 24 Ianuarie 2014

Tara minora, tara de secaturi

Ca sa fii controlor in traficul aerian, e esential sa ai Personalitate Accentuata si o pregatire teoretica IREPROSABILA, sustinuta de invatare si asimilare PERMANENTE, fara odihna. Personalitatea acentuata te ajuta sa pui in practica pregatirea teoretica – adica, sa fii pe meserie, nu se mergi la “munca” sa joci pocker sau rummy pe bani, sa te cotzaesti, sa bagi tutun si cafea in tine pana la delir, ca sa poti…barfi. Va parea suprarealist, dar eu am fost indepartat de la aceasta meserie, pentru ca am personalitate accentuata si ma pregateam continuu. De ce am fost alungat? Pentru ca am luptat impotriva bizdicilor ce POLUAU dirijarea traficului aerian, FENOMEN ce s’a accentuat in kkapIUDAlism – aveti, acum, dovada SUPREMA! Pe Ziare. com e un articol despre convorbirile dintre contoLOCOrul din turnul de control Oradea si un generaLABIL(facut la apelu’ de seara, de catre gainarul-nebun Bashitler, ca sa’i aduca…voturi Ciocanitoarei Woodry, sifilitica pe care Fuhrerul vrea s’o faca Fuhreresa ‘tutulor’ Rromarlanilor). Cand a inteles ca avionul a cazut, controLOCOrul a folosit cuvantul “NASHPA” la adresa tragediei. La Oradea e controLOCO un alcoolic-genetic pe nume Alexandru Ivan. Imi amintesc de el cu ‘simpatie’ – nu l’am vazut niciodata treaz pe gnomu’ala. Fiu de militian tortionar ce a murit tanar din cauza alcoolului, dar i’a lasat fiului o mostenire in…mafia coMuista din Oradea, mafioti-ceausisti ce la’u bagat in aviatie pe betivan. Am comentat de fiecare data cand a fost scandal cu Rromarlatsa, si am avertizat publicul despre FAUNA STRECHEATA adunata de interese pecuniare sub flagul…dirijarii antitraficului aerian. Multe din interventiile mele la EVZ au fost scoase din caseta, in urma TERORII exercitata de strecheatii AFECTATI de adevar.