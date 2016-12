STS: Vinovaţii din Apuseni - medicii Zamfir şi Ianceu

08:49:50 / 05 Februarie 2014

SETESELEU-TRANTALAU

VA ROG FRUMOS DRAGI CETATENI AI ACESTEI MINUNATE TARI..CAND AVETI UN NECAZ SI SUNATI LA 112 SA LE SPUNETI CU EXACTITATE DATELE GEOGRAFICE PRECUM VREMEA CU CINE SUNTETI,CE ATI MANCAT ININTE,DE CE VA AFLATI ACOLO,CAND VA INTOARCETI ACASA CE VE TI DACE,DACA DRUMUL ESTE ASFALTAR,DACA E APA IN ZONA,CURENT,FAX,WI-FI,CAFENEA,PIATA S.A.M.D.....BAI PLATITI DIN BANII NOSTRI CHIAR SUNTETI IDIOTI..DACA ERAU TOTI RANITI SI ERAU IN MIJLOCUL MUNTILOR MAI STATEATI LA TACLALE SI II INTREBATI DATELE GEOGRAFICE...DACA ERAU ENGLEZOI...HAHA CA O BOABA DE ENGLEZA NU STITI...ADOUA ZI IN ZIARE SI LA STIRI APAREAU CA MOARTE SUSPECTA..GEN ..UN GRUP DE STRAINI AU FOST GASITI IN CONDITII SUSPECTE IN MUNTII APUSENI ..NUMAI LA NOI...IMI ESTE RUSINE CA TRAIESC IN ACEASTA ORIBILA TARA...SA TINETI MINTE CAND PLECATI DE ACASA SI VI SE INTAMPLA VREUN NECAZ SA BA SCRIETI PE O FOAIE DATELE GEOGRAFICA SI CORDONATELE...ORIUNDE PLECATI CHIAR LA PRAKTIKER..NU SE STIE NICIODATA...EU CAND AM SA MA DUC LA PIATA ...O SA STUDIEZ ZONA CU DATEKE GEOGRAFICE,COORDONATE,PARALELE SI VREMEA CUM VA FI IN URMAT 12 ORE ..CINE STIE CAND OR VENI SA MA IA DE LA PIATA..HY VA PUP