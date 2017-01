Studenți români au surclasat concurenți ai unor universități celebre din lume

Studenții Universității Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) au câștigat locul I la un concurs internațional destinat structurilor rezistente la seisme, surclasând astfel concurenți de la universități tehnice de prestigiu din lume, cum ar fi UCLA, Stanford sau Berkeley. Studenții provin de la Facultățile de Construcții și, respectiv, Arhitectură ale UTCN, iar proiectul cu care au câștigat concursul a fost realizat din lemn de balsa, care este o esență foarte ușoară și a rezistat la toate cele trei simulări seismice la care a fost supus.

”Este o competiție care se desfășoară anual, se organizează o conferință pe probleme de seism, dar are loc și acest concurs. Reprezentanții universităților, care participă la conferință, se înscriu și cu lucrări. De fapt, sunt construcții din diferite materiale care sunt supuse unor încercări seismologice. Pentru a trece de primele două cutremure simulate la care sunt supuse construcțiile, acestea trebuie să îndeplinească condițiile de structură, iar la al treilea trebuie să reziste pur și simplu. Seismele induse sunt graduale, din ce în ce mai mari'”, a explicat purtătorul de cuvânt al UTCN, Mirela Boțan. Echipa de studenți ai UTCN, care numără 2 viitori arhitecți și 9 ingineri în construcții, s-a prezentat la concurs cu o structură din 29 de etaje. Proiectul, însă, nu depășește o înălțime de doi metri, având în vedere că el trebuie transportat la mari distanțe și asamblat la locul concursului, anul acesta fiind în Alaska. ”Ceea ce este important de spus este că diferențele dintre rezultatele obținute în Alaska în urma supunerii la cele trei cutremure simulate și cele obținute la Cluj, în laboratorul de acționări seismice, au fost extrem de mici”, a spus Mirela Boțan. Echipa celor 11 studenți, coordonați de profesori din UTCN, a lucrat la acest proiect aproape un an de zile. ”Seismic Design Competition” s-a desfășurat în perioada 21- 25 iulie 2014, în Anchorage, Alaska. La acest concurs au participat 28 de universități din America, inclusiv Statele Unite, printre care prestigioasele UCLA, Stanford, University of California - Berkeley.