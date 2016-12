Studenții economiști de la ”Șaguna”, în practică la firme de profil

Studenții Facultății de Științe Economice din cadrul Universității ”Andrei Șaguna” din Constanța implicați în proiectul cofinanțat de UE ”Rețeaua de practică economică - CAREER.HUB” încep din aprilie un stagiu de practică economică. Studenții grupului-țintă sunt repartizaţi pe unități de practică în funcție de cele patru specializări ale facultății: Contabilitate și Informatică de Gestiune, Finanțe și Bănci, Management, Marketing, la care se adaugă şi studenţii care urmează studiile masterale Finanțarea, Administrarea și Organizarea Afacerilor în Turism Servicii. Potrivit domeniilor de specializare, studenții şagunişti au fost direcționați către societăți de contabilitate și expertiză contabilă, compartimente contabile ale unor mari societăţi, către unități reprezentative din sistemul bancar şi în unități de turism de pe litoralul românesc, în departamentele de resurse umane şi în servicii de relații directe cu publicul. Viitorii economişti îşi desfășoară activitatea sub directa îndrumare a cadrului didactic supervizor şi a unui tutore, reprezentantul partenerului de practică (agentul economic), care asigură condițiile optime de pregătire în vederea dobândirii competențelor planificate. Monitorizarea și evaluarea stagiului de practică (modul de derulare, prezența studenților, progresele înregistrate, analiza și evaluarea rapoartelor tutorilor) se realizează cu ajutorul platformei informatice CAREER.HUB. Stagiul de practică se va încheia în luna mai şi va contribui la însușirea și dezvoltarea unor abilități profesionale aplicate, specifice viitoarelor locuri de muncă, la conștientizarea și informarea studenților practicanți cu privire la standardele viitorilor angajatori, dezvoltând capacitatea tinerilor de a opta pentru inserția imediată pe piața muncii sau continuarea educației în cadrul programelor de masterat. Proiectul Universității „Andrei Şaguna” are o perioadă de implementare de 18 luni, iar beneficiarii sunt studenții din domeniul ştiinţelor economice de licenţă sau de masterat. Scopul acestuia îl reprezintă facilitarea tranziţiei la viaţa activă prin furnizarea unui pachet integrat de orientare, consiliere profesională şi mentorat în carieră, realizat de cadrele didactice ale Facultăţii de Psihosociologie, şi organizarea stagiilor de practică la potenţialii angajatori, sub coordonarea profesorilor Facultăţii de Ştiinţe Economice. La finalul proiectului, 60 de studenţi din cei 355 ai grupului-ţintă, care au obţinut cele mai bune rezultate la evaluări, vor primi premii în bani.