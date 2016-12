Student la Medicină, cercetat pentru trafic de droguri

Un cetățean danez de origine somaleză, student la Medicină, a fost reținut de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), sub acuzația că și-ar fi convins doi colegi de facultate să introducă stupefiante în România. Oamenii legii spun că, în luna februarie a acestui an, suspectul i-a determinat pe cei doi complici ai săi să aducă în țară peste 30 de kilograme de cathinone - droguri de mare risc. Conform unui comunicat de presă remis de DIICOT, substanțele au fost transportate cu avionul, pe ruta Etiopia - Grecia - România. În România, stupefiantele au fost preluate de studentul danez de origine somaleză. Acesta a fost prins în flagrant de anchetatori, urmând să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Complicii lui sunt cercetaţi în libertate, sub control judiciar.