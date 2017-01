Studentă la Medicină, la 60 de ani

Camelia Baciu Martinaş are 60 de ani şi încă se află pe băncile şcolii, dovedindu-se a fi un bun învăţăcel. Chiar dacă este pensionară, cu trei nepoţi, şi chiar dacă ani buni s-a dedicat activităţii intelectuale, predând limba şi literatura română, ea a decis să continue studiul. Şi nu orice fel de studiu, ci cel în medicină. Nu a ţinut cont sub nicio formă că facultatea de medicină are o durată de şase ani, şi nici nu s-a lăsat speriată de faptul că facultatea de medicină este una care presupune mult, mult studiu. Nu a dorit să se retragă brusc din activitate, aşa că a decis să continue, şi asta pentru că încă se simte în putere. „Nu mă mai simţeam în elementul meu. Eram nemulţumită, am vrut să mai iau nişte ore de predat, să fac ceva. Nu a fost ceva premeditat, dar mi-am zis că îmi trebuie ceva să-mi prindă toată energia şi puterea minţii în ceva folositor, să nu-mi pierd timpul aiurea“, a spus studenta. Colegii spun despre ea că este copilăroasă şi că s-a integrat perfect în colectivitate. Şi profesorii o susţin şi spun despre ea că este un student exemplu, cu rezultate extrem de bune, fiind convinşi că lucrarea de licenţă pe care o va susţine în scurt timp va fi valoroasă. În ciuda vârstei, ea se gândeşte să studieze şi homeopatia, un domeniu pe care îl consideră extrem de atractiv.